Omar Montes en el Mundial de Qatar 2022: cuándo actúa y cuál es su caché

Omar Montes es uno de los artistas confirmados del FIFA Fan Festival de Qatar, el festival que se celebra en Doha en paralelo al Mundial de fútbol y que reúne fútbol, música, cultura y últimas tendencias.

Esta fiesta cuenta con un artista por día y a Omar Montes le toca el miércoles 30 de noviembre. El de Pan Bendito actúa un día antes de que España dispute el último partido de la fase de grupos frente a Japón (20:00 horas).

La FIFA confirmó la presencia de Omar Montes hace unos días y, al salir su nombre, se generó gran polémica por ser Qatar un país en el que no se respetan los derechos humanos, y por haber habido una amplia lista de artistas —como Dua Lipa o Rod Stewart— que rechazasen unirse la fiesta precisamente por ese motivo.

El papel de Omar Montes en Mundial de Qatar

Ante el revuelo generado, el propio Omar Montes salió en defensa propia. En declaraciones a la prensa insistió en que su viaje a Doha es para "apoyar a la selección española" y no "a blanquear" el país.

"A mí quien me ha llamado ha sido la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no los de Qatar. Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda", dijo a EFE. "Me ha llamado la selección para apoyar a mi país y estar con los futbolistas en el hotel", contó.

El artista aprovechó el encuentro para distanciarse de Maluma, quien abandonó una entrevista en directo después de que le preguntasen por las críticas recibidas por unirse al campeonato. "Yo no soy Maluma, pero no podemos trasladar a los artistas los problemas que tienen que arreglar otros, como los políticos, las federaciones o las marcas. Que yo vaya o no vaya no va a cambiar nada", dijo.

Cuánto dinero cobra Omar Montes por unirse al Qatar Fan Festival

Tras confirmarse la presencia de Omar Montes en Qatar, otro dato ha salido a la luz: el dinero que podría embolsarse por su participación.

El programa Socialité destapó este fin de semana los sueldos que se embolsarán algunos de los artistas que actuarán en el Mundial de Qatar 2022, incluido Omar Montes.

La actuación del cantante durará, según las previsiones, alrededor de una hora y se llevará entorno a 300.000 euros. Es, según este medio, el dinero que se han llevado otros de los participantes como Maluma o Jason Derulo.