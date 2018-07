One Direction, nombrado Artista Global 2013

La banda One Direction ha recibido el galardón de nueva creación Artista Global 2013 de la IFPI, que rinde homenaje al intérprete de música grabada más popular en cuanto a descargas digitales, streaming y ventas en formatos físicos.

One Direction ha tenido un enorme éxito con su tercer álbum de estudio Midnight Memories, que contiene los tan aclamados sencillos Best Song Ever y Story of My Life. El álbum encabezó la lista estadounidense Billboard Top 200 y convirtió a One Direction en el primer grupo de la historia de las listas en debutar como número 1 con sus tres primeros álbumes. Lideró también las listas en otros países, desde Australia al Reino Unido.

El vídeo de Best Song Ever atrajo casi 200 millones de visualizaciones en YouTube y el de Story of My Life registró más de 100 millones de reproducciones. La música de esta banda también ha sonado insistentemente en servicios como Deezer y Spotify .

Top 10 Artista global 2013

1 One Direction

2 Eminem

3 Justin Timberlake

4 Bruno Mars

5 Katy Perry

6 P!nk

7 Macklemore & Ryan Lewis

8 Rihanna

9 Michael Bublé

10 Daft Punk

La segunda posición fue reclamada por Eminem, gracias al éxito de su octavo álbum de estudio The Marshall Mathers LP 2, que contenía los sencillos Berzerk y The Monster. El álbum también incluía apariciones estelares de artistas invitados tan diversos como Skylar Grey, Kendrick Lamar, Rihanna y Nata Ruess, encabezando las listas de los principales mercados musicales, como EE. UU., Reino Unido, Alemania y Australia.

El tercer puesto lo ocupa Justin Timberlake, apoyado en el éxito de su tercer álbum, The 20/20 Experience, publicado en marzo, y su secuela The 20/20 Experience – 2 of 2, editado en septiembre. Ambos álbumes incluyeron varios sencillos de gran popularidad, entre ellos Mirrors, Suit & Tie y Take Back the Night.

Es la primera lista de artistas globales de la IFPI con el fin de reflejar la popularidad de los artistas en los canales de streaming y ventas tanto físicas como digitales, tomando en cuenta las ventas de álbumes –formatos digitales, CD y vinilo–, sencillos –descargas y físicos–, vídeos musicales y reproducciones de streaming bajo demanda.

Frances Moore, directora ejecutiva de la IFPI, comenta en su declaración: «Nuestra lista mide, por primera vez, la popularidad de los artistas en las diversas modalidades que los fans eligen para su música.»