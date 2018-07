One Direction presenta el vídeo de su nuevo single 'You & I'

La banda de moda estrena nuevo single y es que One Direction se ha convertido en una de las bandas con más seguidores juveniles . Ahora regresa con You & I un trabajo que seguramente se convertirá en todo un éxito mundial.

One Direction en el vídeo de 'You & I' / europafm.com

Este nuevo single pertenece a su tercer álbum, Midnight Memories, que se publicó en noviembre de 2013 y con el que la banda no para de cosechar éxitos pisando los escenarios más importantes del mundo.

Este último disco fue el que más reservas obtuvo en la historia de iTunes, y también consagró a la banda como la primera en debutar en el número 1 en la lista Billboard de EEUU con sus primeros tres álbumes. El álbum también llegó al número 1 en más de 30 países, incluido España.

Con estos datos todo parece presagiar que este nuevo single también batirá récord y seguramente todos su fans asistirán a la nueva gira de 2014 'Where We Are Stadium Tour', que recorrerá muchos países entre los que se encuentra España.