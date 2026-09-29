La Oreja de Van Gogh anuncia su nueva gira de festivales en 2027

La Oreja de Van Gogh recibirá un reconocimiento especial en Premios Juventud, que amplían su cartel para el 3 de septiembre en Starlite Marbella | Starlite

La vuelta de La Oreja de Van Gogh al formato en directo recuperando a Amaia Montero como vocalista del grupo está siendo todo un éxito. Desde que anunciaron su regreso a los escenarios a mediados de octubre del pasado año con la gira Tantas cosas que contarte, sus conciertos no dejan de colgar el cartel de sold out en cada ciudad en la que actúan.

Unos shows en los que los fans de la banda donostiarra está mostrando el cariño que guarda hacia sus integrantes y, sobre todo, la ilusión que les hace volver a disfrutar de sus canciones más icónicas con la voz de su cantante original.

Tanto es así que, además de haber extendido Tantas cosas que contarte a territorio latinoamericano tras más de una veintena de shows en España, La Oreja de Van Gogh prorroga la gira de cara a la temporada de festivales del año 2027.

"Los festivales son probablemente la celebración más grande de la música en directo y para nosotros es un honor, un privilegio (¡y también una responsabilidad!) aceptar el reto", ha indicado el grupo en el anuncio oficial de estos nuevos compromisos en su perfil de Instagram.

Un total de diez fechas y siete recintos componen las primeras confirmaciones en festivales de La Oreja de Van Gogh, aunque dejan abierta la posibilidad de añadir nuevos conciertos en el tour. Al igual que en otras ocasiones, el grupo remite a su página web oficial para adquirir las entradas de sus próximos shows.