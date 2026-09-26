Letra en español y significado de 'Patient Zero', la canción de Taylor Swift sobre amor tóxico
Taylor Swift tiene nuevo sencillo, Patient Zero, una canción que amplía el universo de The Life of a Showgirl desde una perspectiva más oscura. Con este tema, la artista reflexiona sobre una relación de amor tóxica dirigiéndose a la nueva pareja de su ex.
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Taylor Swift ha ampliado el universo de su último álbum con el lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore, una nueva edición con cuatro canciones nuevas, entre ellas Patient Zero.
'Patient Zero', una historia de amor tóxico
La canción, compuesta por Taylor Swift, Max Martin y Shellback, se adentra en una de las facetas más oscuras de esta nueva etapa de Swift. Patient Zero gira en torno a una relación de amor tóxica y al proceso de escapar de ella, utilizando la figura del 'paciente cero' como metáfora de una persona que se encuentra en el origen de un contagio emocional.
Taylor Swift le canta directamente a una mujer que ha caído en las garras del mismo hombre que la hizo sufrir. "Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir / Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero", dice el estribillo.
En el puente, la artista alerta sobre la forma de actuar de este hombre: " Sé que cautivó a tu familia y amigos / Y creíste que es porque te ama / Pero es porque ama cómo todo el mundo lo ama / [...] / Te lo dice alguien que perdió sus juegos, pero ganó la carrera / Te lo dice alguien que le dijo todo esto a la cara".
Letra en español de 'Patient Zero'
Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca
El diablo que se le asoma por encima de la aureola
Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir
Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero
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Tengo que ser honesta, he estado esperando que llamaras
No, para nada es un mal momento
Escuché a alguien decir que hay problemas en el paraíso
Y mis labios están sellados ahora
No es lo mío decirle a alguien qué hacer
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Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca
El diablo que se le asoma por encima de la aureola
Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir
Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero
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Apuesto a que
Apuesto a que ni siquiera dijo "Te amo" primero
Y cuando lo viste con otra mujer saliendo de su departamento
Apuesto a que quitó la lluvia de tu cara con besos
Ahora parece estar aburrido de ti
Y no sabes qué hacer
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Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca
El diablo que se le asoma por encima de la aureola
Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir
Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero (Fui la paciente)
Yo fui la paciente cero
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Así que hablemos de ello
Sé que cautivó a tu familia y amigos
Y creíste que es porque te ama
Pero es porque ama cómo todo el mundo lo ama (Uh-huh)
Sé que parece que brilla con mucha intensidad
Pero en realidad se está bañando en tu luz reflejada
En una escalada social en solitario (Uh-huh)
Te lo dice alguien que perdió sus juegos, pero ganó la carrera
Te lo dice alguien que le dijo todo esto a la cara
Alguien que sabe que ella es más que solo la conquista
Alguien que lo tuvo y se alejó
Así que
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Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca
El diablo que se le asoma por encima de la aureola
Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir
Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero
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Así que si quieres pasarlo bien, yo estoy de acuerdo, ya he pasado por eso
Sentí el mareo, superé el dolor, dije maldiciones y oraciones
Cuando la fiebre convierte a un soñador en un fantasma patético
Si él te está matando, te entiendo
Yo fui la paciente cero
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Fuente: Genius