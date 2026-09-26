Letra en español y significado de 'Patient Zero', la canción de Taylor Swift sobre amor tóxico

Taylor Swift ha ampliado el universo de su último álbum con el lanzamiento de The Life of a Showgirl: The Encore, una nueva edición con cuatro canciones nuevas, entre ellas Patient Zero.

'Patient Zero', una historia de amor tóxico

La canción, compuesta por Taylor Swift, Max Martin y Shellback, se adentra en una de las facetas más oscuras de esta nueva etapa de Swift. Patient Zero gira en torno a una relación de amor tóxica y al proceso de escapar de ella, utilizando la figura del 'paciente cero' como metáfora de una persona que se encuentra en el origen de un contagio emocional.

Taylor Swift le canta directamente a una mujer que ha caído en las garras del mismo hombre que la hizo sufrir. "Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir / Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero", dice el estribillo.

En el puente, la artista alerta sobre la forma de actuar de este hombre: " Sé que cautivó a tu familia y amigos / Y creíste que es porque te ama / Pero es porque ama cómo todo el mundo lo ama / [...] / Te lo dice alguien que perdió sus juegos, pero ganó la carrera / Te lo dice alguien que le dijo todo esto a la cara".

Letra en español de 'Patient Zero'

Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca

El diablo que se le asoma por encima de la aureola

Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir

Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero

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Tengo que ser honesta, he estado esperando que llamaras

No, para nada es un mal momento

Escuché a alguien decir que hay problemas en el paraíso

Y mis labios están sellados ahora

No es lo mío decirle a alguien qué hacer

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Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca

El diablo que se le asoma por encima de la aureola

Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir

Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero

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Apuesto a que

Apuesto a que ni siquiera dijo "Te amo" primero

Y cuando lo viste con otra mujer saliendo de su departamento

Apuesto a que quitó la lluvia de tu cara con besos

Ahora parece estar aburrido de ti

Y no sabes qué hacer

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Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca

El diablo que se le asoma por encima de la aureola

Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir

Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero (Fui la paciente)

Yo fui la paciente cero

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Así que hablemos de ello

Sé que cautivó a tu familia y amigos

Y creíste que es porque te ama

Pero es porque ama cómo todo el mundo lo ama (Uh-huh)

Sé que parece que brilla con mucha intensidad

Pero en realidad se está bañando en tu luz reflejada

En una escalada social en solitario (Uh-huh)

Te lo dice alguien que perdió sus juegos, pero ganó la carrera

Te lo dice alguien que le dijo todo esto a la cara

Alguien que sabe que ella es más que solo la conquista

Alguien que lo tuvo y se alejó

Así que

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Si quieres divertirte con alguien que tal vez conozca

El diablo que se le asoma por encima de la aureola

Cuando las toxinas se apoderan de ti, prefieres morir antes que dejarlo ir

Pero si ya estás harta de él, yo te entiendo, yo fui la paciente cero

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Así que si quieres pasarlo bien, yo estoy de acuerdo, ya he pasado por eso

Sentí el mareo, superé el dolor, dije maldiciones y oraciones

Cuando la fiebre convierte a un soñador en un fantasma patético

Si él te está matando, te entiendo

Yo fui la paciente cero

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Fuente: Genius