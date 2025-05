Pablo Alborán adelanta a piano la balada que dará título a su nuevo disco

"Este mes verá la luz la balada más importante de mi vida". Con estas palabras, Pablo Alborángeneró a principios de mayo una gran expectación entre sus seguidores por escuchar la nueva canción que tiene preparada, la misma que dará título a su nuevo álbum de estudio del que, de momento, solo se conoce Clickbait.

Ahora, el artista ha compartido otro vídeo donde interpreta a piano varios versos de su próxima balada con gran emoción. "Esta canción habla de la sensación antes de dar el siguiente paso, el miedo que provoca la página en blanco, los futuros sin apellidos… Esta canción le dará título al álbum y es de las más románticas y emotivas que he escrito", comenta el malagueño.

"De nuevo me enfrento a ti, querida página en blanco / Escribo con mis colmillos alegrías y llantos / Querida amiga, no me falles, inúndate de palabras", canta en acústico, desvelando una composición muy sincera. "Llevo tanto tiempo calculando este momento / Mis heridas se han curado mal con tanto movimiento".

La canción aún no tiene fecha de lanzamiento, y Pablo Alborán todavía no ha querido desvelar su título. Sin embargo, es oficial que verá la luz a lo largo de este mes de mayo.

