Pablo Alborán publica un adelanto de "la balada más importante" de su vida

Poco a poco, Pablo Alborán sigue desvelando pequeños detalles acerca de su próximo álbum, que aún no tiene ni nombre ni fecha de lanzamiento, que será el séptimo de su carrera.

El malagueño ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que se puede ver a Alborán al piano tocando la melodía de una canción que resulta muy especial para el autor. "Este mes verá la luz la balada más importante de mi vida", ha escrito Alborán, demostrando por qué es uno de los grandes artistas en ese registro.

La falta de registro vocal en el vídeo ha sido uno de los anhelos de sus fans, que no han dudado en comentarlo con ironía. Sin embargo, hace unos días publicó una estrofa de su próximo single, además, indicando que su título también daría nombre al nuevo disco:

De nuevo me enfrento a ti

futuro sin apellidos,

Aprieto fuerte los dientes,

jamás me di por vencido,

Cuando el mundo se calle mis

labios querrán buscarte,

Porque el pasado se fue y nos

reclama el presente...

Se trata de uno de los proyectos más íntimos en la carrera de Pablo Alborán, donde incluso se ha permitido la licencia de hacer "dos locuras", aunque como indicó en una interacción con seguidores, mantiene su estilo propio.

"Tiene entre 12 y 15 canciones. Estoy terminando de perfilar el repertorio. Es el disco más completo que he compuesto, no me dejé nada por decir. Hay siete baladas y seis rápidas/medio tiempo. Habla de amor, de segundas oportunidades y, por supuesto, de temas autobiográficos. Tiene mucho ADN del disco Prometo y de Terral y dos locuras, una es Clickbait y la otra también empieza por C. El resto es menos experimental y con estilos más definidos... pero lo iréis descubriendo poco a poco. Mucha raíz y mucho sentimientos", detalló el autor.

Hasta el momento, Pablo Alborán solo ha publicado como adelanto su canción Clickbait, una de esas locuras de las que habla, y que incluso fue la canción elegida para interpretar durante su actuación en los Premios Platino.