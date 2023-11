Pablo López y su piano conquistan la Plaza de España de Sevilla en un recital de reflexiones, poesía y magia

Pablo Lópezha dado una clase magistral de música en directo en la antesala de los Latin Grammy, celebrada en la Plaza de España de la mano de Universal Music.

La discográfica de renombre no podía dejarse en el tintero a uno de los mayores compositores de todos los tiempos en la música española, que ha escrito para artistas de la talla de Raphael y Malú.

10 minutos de retraso han servido para que los asistentes cogiesen con más ganas esta íntima velada con el artista malagueño —que ha cantado a voz y piano— y se entregasen con todo al artista entre aplausos y vítores. Ha sido llegar y matar, porque incluso se le ha olvidado saludar.

Pero ha tenido que parar el concierto en el segundo track para corregir al público una letra que, según ha contado él, siempre se equivocan al cantarla. “A ver Sevilla, mira que no os he saludado, pero yo ya tengo que molestar”, ha dicho antes de explicar entre risas que en su canción dice “todos los días sales tú” y no “el sol”.

Recital de reflexiones, poesía y magia

Envuelto en una bruma de humo, bajo luces de colores, enredado entre las teclas de su piano, y sacando su lado más poeta; el artista ha demostrado que en la música, menos es más.

Solo ha necesitado su voz y su instrumento para dejar sin aliento a la multitud que se encontraba en el emblemático, majestuoso e imponente monumento de Aníbal González, donde, como él mismo diría, estaba jugando al juego de la música y la improvisación y, sin un rumbo fijo, se ha dejado guiar por sus emociones, sentimientos y lo que le pedía el público sevillano.

Un concierto en el que ha tenido tiempo para reflexionar sobre la amistad, y por eso se ha acordado cada dos canciones y media de su compañero y amigo Antonio Orozco, al que le ha dedicado El Camino y ha cambiado la letra para él: "Y ahora Antonio, yo he llegado hasta aquí porque nunca deje de escucharte", ha cantado. También ha interpretado el estribillo de Pedacitos de ti, acompañado de sus propios temas.

Asimismo, ha filosofeado sobre sentimientos con Hijos del verbo amar: "Esta canción tiene más sentido hoy que nunca, qué coñazo cuando la gente se cabrea cuando triunfa el amor", ha expresado el artista; y también lo ha hecho con Vi, esa canción que sonaba en su cabeza la tarde-noche que conoció a una persona especial.

Además de viejos éxitos como Lo saben mis zapatos, canciones que llevaba eones sin cantar como El Gato, temas más recientes como Quasi y otros más clásicos como El Patio, también han tenido lugar los pequeños homenajes con Salta!!! de Tequila y The show must go on de Queen.

Como colofón final, el malagueño ha interpretado una de sus canciones por excelencia, que parece que está hecha para el directo: Tu Enemigo, uno de los temas que el público vive con más intensidad y del que Pablo les ha hecho más que partícipes.

Mientras el artista se ha tomado un tiempo para agradecer a sus fans y a su discográfica, ha sonado la versión de estudio de este tema, y en el momento de máximo esplendor, cuando rompe la canción, el intérprete ha desaparecido como Houdini sobre el escenario mientras terminaban de sonar los últimos acordes.

Fuerte al aplauso para Pablo "El Mago" López.