Lola Índigo se impone en la Plaza de España de Sevilla fusionando urbano y flamenco

Lola Índigoha sido la encargada de abrir la Santalucía Universal Music Week en Sevilla —para la que ha hecho sold out— con motivo de los Latin Grammy 2023, y pese a los contratiempos iniciales, la cantante y su equipo han arrasado.

El famoso huevo de dragón de Mimi ha eclosionado al ritmo de AN1MAL, pero varios problemas técnicos han impedido terminar la actuación que ha comenzado dos veces y ha desconcertado a los asistentes, entre los que se encontraba su excompañero de OT, Alfred García. Pero como dice el dicho, a la tercera va la vencida, y como dice Queen, the show must go on; así que la artista y todo su crew ha podido continuar con el show previsto.

De la mano de Universal Music, la cantante madrileña de nacimiento, pero andaluza de corazón, ha inaugurado el escenario situado en la Plaza de España, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad —ubicado en el interior del Parque de María Luisa—, en el que se han celebrado eventos de talla internacional como el desfile de la Colección Crucero 2023 de la firma de lujo Dior, y se han grabado clásicos del cine como Star Wars: el ataque de los clones.

Fusionando urbano y flamenco

El conjunto arquitectónico —obra de Aníbal González— ha sido testigo del show de altura que ha ofrecido la intérprete tras finalizar su gira El Dragón hace tres semanas en Granada, en el que ha fusionado el urbano y el flamenco; creando una mezcla perfecta entre sus raíces, la cultura andaluza y el género de moda que se ha impuesto en los últimos años en la escena musical.

Luces de neón, cañones de humo, efectos especiales, gráficos psicodélicos, potentes coreografías y distintos y llamativos looks han protagonizado el concierto de dos horas en el que Lola y su equipo ha sacado toda la artillería pesada, y en el que han ido recorriendo todas las eras de Lola Índigo.

Desde su lado más explosivo e íntimo con El Dragón, donde no han faltado temas como El Tonto y Corazones Rotos e incluso ha conseguido arrancar lágrimas con su única balada; pando por su faceta más mística y bruja con Akelarre, en la que ha recordado sus inicios con Ya no quiero na' desatando la locura entre el público; y su momento chicle dosmilero con La Niña, con los hits Toy Story y su icónica Niña de la escuela.

Además de hacer un extenso repaso por toda su discografía y colaboraciones, la también bailarina no ha podido evitar cantar temas inéditos de GRX, el EP que lanzará próximamente junto a sus amigos granainos.

Una dragona con mantón de manila

Enrollada en un mantón de manila bordado de color blanco y con unas gafas de trapera, la artista ha interpretado De Plastilina, su colaboración flamenca con Pepe y Vizio, para la que ha sacado su lado más andaluz, y como no podía ser de otra manera, el público sevillano ha acompañado marcando el compás.

La artista se ha paseado de una punta a otra del escenario roneando y presumiendo de los flecos de su mantoncillo, y ha ido alternando algunos de sus grandes temas urbanos con los de este nuevo proyecto que honra sus raíces.

Condenao con Maka, Yo tengo un novio con La Zowi y Mala Suerte con Dellafuente han hecho sonar las palmas entre los rugidos, vítores, perreos y saltos de temas como La Santa, Ultravioleta o High: en definitiva, Lola ha demostrado ser una dragona con matón de manila, que lo mismo te saca el tema más fiestero y bailable, que se arranca al son de una guitarra española y un cajón flamenco para recordar de donde viene.

La artista ha confirmado que el próximo año volverá a recorrer España con La Nave del Dragón, el tour de festivales de su último álbum de estudio. Sobre el lanzamiento de GRX, pese a que sus fans le han preguntado, no ha querido soltar prenda.