Las palabras de Lady Gaga sobre su nuevo disco: "No puedo esperar a que lo escuchéis"

Tras cuatro años de espera, Lady Gaga ha dado señales acerca de su nuevo proyecto musical en solitario.

"Just me in the studio—happy as ever making music feel so grateful, heart is peaceful. It’s like meditation. I can’t wait for you to hear what I’m working on", ha escrito. En español, sería: "Simplemente yo en el estudio, feliz como siempre haciendo música. Me siento tan agradecida, mi corazón se siente en paz. Es como meditar. No puedo esperar a que escuchéis lo que estoy haciendo".

Esto es lo que ha publicado la cantante en su post de Instagram, donde se puede apreciar a la cantante en el estudio con un micrófono. Las imágenes han causado furor entre todos sus seguidores, que llevan esperando mucho tiempo noticias de la artista y de su música.

Tras su faceta como actriz en el mundo del cine, la cual le ha regalado bastantes éxitos y que lo seguirá haciendo, pues Lady Gaga será la protagonista de la nueva película Joker: Folie à Deux que se estrenará el 4 de octubre de 2024 y donde podremos volver a ver a la artista disfrutando del mundo de la actuación.

No sabemos mucho acerca del nuevo álbum. Lo que sí sabemos es que la estadounidense lo anunció con la frase "LG7: Gaga returns", algo que compartió al finalizar su concierto Gaga Chromatica Ball, en cuya retransmisión pudimos escuchar una canción inédita que, previsiblemente, saldrá en este proyecto.

Sus álbumes anteriores

LG7será el séptimo proyecto de la cantante. Sus lanzamientos anteriores no han estado tan separados en el tiempo, por lo que este se espera con mucha incertidumbre.