La artista sevillana actuará en la Plaza de Cibeles este sábado 21 de noviembre , en un acto que inaugura oficialmente la llegada de la Navidad a las calles de Madrid.

Madrid está ultimando detalles para darle la bienvenida a una de las etapas más especiales del año. Aunque ya vemos algunas luces navideñas haciendo vibrar a toda la ciudad, el alumbrado oficial tendrá lugar este sábado 21 de noviembre.

El año pasado pudimos disfrutar del directo de Pablo López y hoy, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que este año será Pastora Soler la encargada de poner la nota musical al encendido navideño.

La artista aterriza en Madrid después de unos meses repletos de éxitos. La gira Más Rosas Que Espinas ha celebrado por todo lo alto los 30 años de la cantante entre los estudios y los escenarios. Además, hace poco fuimos conocedores de que la cantante será homenajeada con una calle a su nombre en Matalascañas, lugar donde veranea desde pequeña.

Como broche de oro a este año, Pastora Soler será la encargada de darle la bienvenida a la Navidad desde la Plaza de Cibeles, en un espectáculo que tendrá lugar a partir de las 19:00 y al que todo el que quiera puede acceder de manera gratuita.

El acto estará conducido por Carlos Latre y contará, por primera vez, con un espectáculo de drones que, junto a la voz de Pastora y otras sorpresas, harán de este día uno de los más mágicos del año.