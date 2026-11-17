Aitana, tras el éxito de Rosalía en las nominaciones a los Grammy: "Qué orgullo ver a una mujer de nuestro país romper barreras"
Aitana ha sacado pecho y ha presumido en redes de las 11 nominaciones a los Premios Grammy conseguidas por LUX y Rosalía. La intérprete de Cuarto Azul ha dedicado un bonito mensaje en redes sociales a su compañera y ha puesto en valor la valentía demostrada con este disco.
Lista de todos los nominados a los Premios Grammy 2027
El divertido vídeo de Rosalía celebrando las 11 nominaciones de LUX
Rosalía ha firmado un nuevo capítulo en la historia de la música española. La cantante ha arrasado en las nominaciones a los Premios Grammy 2027 y se ha convertido en la primera artista española que opta al premio a Álbum del Año.
LUX, su cuarto álbum de estudio, ha sumado un total de 11 candidaturas y la celebración de este logro no es solo suya.
Mientras la cantante de Berghain, candidata a Canción del Año y Grabación del Año, descorchaba champán para celebrarlo, Aitana se ha asomado a sus redes sociales para escribirle un bonito mensaje de felicitación.
"Felicidades a Rosalía y a todo su equipo por todas las nominaciones a los Grammy", dice la cantante al arrancar el mensaje en el que muestra también orgullo y admiración.
"Qué orgullo tan grande ver a una mujer de nuestro país conseguir cosas tan increíbles en la música y romper tantas barreras. Ver como el talento y la valentía de hacer las cosas a tu manera pueden llevarte tan alto. Enhorabuena", señala la artista, que formó parte del LUX TOUR de Rosalía en Madrid.
En el concierto del viernes 3 de abril, Aitana fue la artista invitada al confesionario y contó una historia que señaló directamente a Sebastian Yatra. "Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", le dijo a Rosalía en uno de los momentos más virales de la gira.