Rosalía ha firmado un nuevo capítulo en la historia de la música española. La cantante ha arrasado en las nominaciones a los Premios Grammy 2027 y se ha convertido en la primera artista española que opta al premio a Álbum del Año.

LUX, su cuarto álbum de estudio, ha sumado un total de 11 candidaturas y la celebración de este logro no es solo suya.

Mientras la cantante de Berghain, candidata a Canción del Año y Grabación del Año, descorchaba champán para celebrarlo, Aitana se ha asomado a sus redes sociales para escribirle un bonito mensaje de felicitación.

"Felicidades a Rosalía y a todo su equipo por todas las nominaciones a los Grammy", dice la cantante al arrancar el mensaje en el que muestra también orgullo y admiración.

"Qué orgullo tan grande ver a una mujer de nuestro país conseguir cosas tan increíbles en la música y romper tantas barreras. Ver como el talento y la valentía de hacer las cosas a tu manera pueden llevarte tan alto. Enhorabuena", señala la artista, que formó parte del LUX TOUR de Rosalía en Madrid.

En el concierto del viernes 3 de abril, Aitana fue la artista invitada al confesionario y contó una historia que señaló directamente a Sebastian Yatra. "Todo iba muy bien, pero cuando vamos a hacer un año se acabó. Me dijo: 'Es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel'. Y yo digo: 'Bueno, ¡por lo menos es sincero!'. Y yo dije: 'Pues ya está, lo dejamos'. Yo infiel no quiero que me sean", le dijo a Rosalía en uno de los momentos más virales de la gira.