Sonorama Ribera prepara el gran fiestón. El festival de música de Aranda de Duero (Burgos) celebra 30 años y lo va a hacer a lo grande.

Del 4 al 8 de agosto de 2027 la localidad burgalesa acoge la cita de la que muy pronto podremos conocer el cartel oficial. El miércoles 25 de noviembre se desvelará la lista de artistas que se suman al 30ª cumpleaños y no será de cualquier manera. Se hará con otra fiesta.

La Sala El Sol de Madrid es el espacio elegido para esta celebración previa en la que la música en directo la pondrán Tenda, Chica Sobresalto, La Azotea y Sienna. Los cuatro artistas actuarán durante la velada en las que se darán a conocer los más de 100 nombres de la edición y a la que tú también puedes unirte.

La prefiesta tendrá lugar a las 20:30 horas y las entradas para sumase a la cita ya están a la venta. El precio son 10 euros y puedes comprarlas en sonoramaribera.com.

Los abonos del Sonorama Ribera 2027, pronto a la venta

Las entradas para este evento ya están disponibles y muy pronto se abrirán las taquillas para comprar abonos para Sonorama Ribera 2027.

La venta general arranca el martes 1 de diciembre y por ahora se desconoce el precio. Sí se sabe que no hay gastos de gestión. El precio que ves es el precio que pagas.