Rosalía ya es ganadora. Suena tópico pero es una realidad. La cantante catalana ha arrasado en las nominaciones a los Premios Grammy 2027 y se ha convertido en la primera artista española que logra un éxito similar.

Su cuarto álbum de estudio, LUX , suma nada menos que 11 candidaturas a la próxima edición de los premios de la Academia de la Grabación, que se entregarán el domingo 7 de febrero en Los Angeles.

Entre las nominaciones se incluyen las categorías principales, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, y también una nominación a su productor, el estadounidense Noah Goldstein, que no suma a la lista de Rosalía pero sí a la de LUX.

Sobran motivos para celebrar y Rosalía lo hizo de la manera más divertida posible, y un poco confundida.

La cantante descorchó la botella de champán y brindó por sus eight nominations... "No, nine, nine...", dijo entre risas por la confusión. "No, ten", se oye que le corrige quien graba el vídeo y que muchos identifican como Loli Bahia.

Sonrisa contagiosa y saltos de alegría para celebrar este éxito de Rosalía, que ya arrasó en los Latin Grammy 2026 con seis premios y una actuación histórica. "Si El mal querer fue un sueño o MOTOMAMI una apuesta, LUX ha sido un salto al vacío", dijo entre lágrimas de emoción al recibir el premio a Álbum del Año de la mano de Juanes.

La ceremonia se celebró el 12 de noviembre, una semana después del primer aniversario de LUX. "Ha sido un año cargadito. Han pasado muchas cosas. En retrospectiva, este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida, pero uno de los más significativos también", apuntó en una carta escrita en la plataforma Substack. "Cuando hacía este disco pensaba en catedrales. Intentar hacer un disco que suene como una catedral; no sé si lo conseguí, supongo que con haberlo intentado me basta", reflexionó sobre este álbum que le ha traído de todo y tras el que llega un momento de pausa.

2026 ha ido excesivamente deprisa y la cantante quiere tumbarse en la cama a escribir. Así es como lo hace desde que era adolescente y así es como se gestó LUX, el disco de las 11 nominaciones.

Todas las nominaciones de Rosalía en los Premios Grammy 2027

Grabación del año

Man I Need , Olivia Dean

, Olivia Dean Choosin' Texas , Ella Langley

, Ella Langley I Just Might , Bruno Mars

, Bruno Mars Where Is My Husband! , Raye

, Raye The Cure , Olivia Rodrigo

, Olivia Rodrigo Berghain , Rosalía, Björk, Yves Tumor

The Fate of Ophelia , Taylor Swift

, Taylor Swift Dracula, Tame Impala With Jennie

Álbum del año

Lost Weekend , Phoebe Bridgers

, Phoebe Bridgers The Art of Loving , Olivia Dean

, Olivia Dean Dandelion , Ella Langley

, Ella Langley The Romantic , Bruno Mars

, Bruno Mars This Music May Contain Hope. , Raye

, Raye You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love , Olivia Rodrigo

, Olivia Rodrigo Lux (Complete Works) , Rosalía

The Life of a Showgirl, Taylor Swift

Canción del año

Berghain (Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins, escritores (Rosalía, Björk, Yves Tumor)

Choosin' Texas, Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor, escritores (Ella Langley)

The Cure, Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, escritores (Olivia Rodrigo)

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh, escritores (Ariana Grande)

I Knew It, I Knew You (de Toy Story 5), Jack Antonoff & Taylor Swift, escritores (Taylor Swift)

Man I Need, Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome, songwriters (Olivia Dean)

Risk It All, Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars, escritores (Bruno Mars)

Where Is My Husband!, Rachel Keen & Mike Sabath, escritores (Raye)

Productor del año, no clásica

Tony Berg

Dernst 'D' Mile' Emile II

Noah Goldstein, LUX

Miranda Lambert

Mike Sabath

Mejor interpretación pop solista

Man I Need , Olivia Dean

, Olivia Dean Risk It All , Bruno Mars

, Bruno Mars Where Is My Husband! , Raye

, Raye The Cure , Olivia Rodrigo

, Olivia Rodrigo Sauvignon Blanc, Rosalía

Mejor interpretación de música alternativa

Fabienk , Angine de Poitrine

, Angine de Poitrine Kill Me , Phoebe Bridgers

, Phoebe Bridgers Au Pays du Cocaine , Geese

, Geese Reliquia , Rosalía

Showbiz, Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

I Must Be Dreaming , Alabama Shakes

, Alabama Shakes Lost Weekend , Phoebe Bridgers

, Phoebe Bridgers Music, Fashion, Film , Charli xcx

, Charli xcx Getting Killed , Geese

, Geese The Mountain , Gorillaz

, Gorillaz Lux (Complete Works), Rosalía

Mejor canción latina

Ahí - Aubrey Drake Graham, Carolina Giraldo Navarro, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Daniel Echavarría Oviedo, songwriters (Karol G, Drake)

- Aubrey Drake Graham, Carolina Giraldo Navarro, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Daniel Echavarría Oviedo, songwriters (Karol G, Drake) ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)

- Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler) Hasta Jesús Tuvo un Mal Día - Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Vicente Jimenez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting)

- Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Vicente Jimenez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting) La Perla - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía Vila Tobella, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía, Yahritza Y Su Esencia)

Niño - Santiago Alvarado, Mario Del Transito Cocomarola, Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli & Santiago Ruiz, songwriters (Milo J)

Mejor interpretación de música global

Varuvaaiy - Devan Ekambaram Featuring Susha

- Devan Ekambaram Featuring Susha Una Flor En Cada Estrella - KerreKe, Mireya, Alex E. Chávez

- KerreKe, Mireya, Alex E. Chávez Bando [Orchestral] - Angélique Kidjo Featuring Pharrell Williams & Quavo

- Angélique Kidjo Featuring Pharrell Williams & Quavo Porcelana - Rosalía, Dougie F

Dai Dai - Shakira, Burna Boy

Mejor vídeo musical

Lost Boys - Phoebe Bridgers. Lance Oppenheim & Pablo Rochat, video directors; Pierre Moulène & Christian Vazquez, video producers

- Phoebe Bridgers. Lance Oppenheim & Pablo Rochat, video directors; Pierre Moulène & Christian Vazquez, video producers Storm - Gemer8ion, Yung Lean. Romain Gavras, video director; Nicolas Galoux, Guillaume Le Gat & Maeva Tenneroni, video producers

- Gemer8ion, Yung Lean. Romain Gavras, video director; Nicolas Galoux, Guillaume Le Gat & Maeva Tenneroni, video producers Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande. Christian Breslauer, video director; Mike Breslauer, Andrew Lerios & Luga Podesta, video producers

- Ariana Grande. Christian Breslauer, video director; Mike Breslauer, Andrew Lerios & Luga Podesta, video producers Click Clack Symphony - Raye (Featuring Hans Zimmer). Dave Meyers, video director; Maggie Curwin, video producer

- Raye (Featuring Hans Zimmer). Dave Meyers, video director; Maggie Curwin, video producer Berghain - Rosalía (Featuring Björk & Yves Tumor). Nicolas Mendez, video director; Alba Barneda & Maria Rubio, video producers

Mejor ingeniería de grabación de álbum (No clásico)