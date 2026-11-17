Rosalía se la goza celebrando las 11 nominaciones a los Premios Grammy 2027
Rosalía ya ha ganado a la Mejor celebración. La cantante se la ha gozado más que nadie festejando el éxito de LUX en las nominaciones de los Premios Grammy 2027. La artista catalana y su cuarto álbum de estudio han conseguido un total de 11 candidaturas, incluidas Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año.
Lista de todos los nominados a los Premios Grammy 2027
Aitana, sobre Rosalía: "Qué orgullo ver a una mujer de nuestro país romper barreras"
Rosalía ya es ganadora. Suena tópico pero es una realidad. La cantante catalana ha arrasado en las nominaciones a los Premios Grammy 2027 y se ha convertido en la primera artista española que logra un éxito similar.
Su cuarto álbum de estudio, LUX , suma nada menos que 11 candidaturas a la próxima edición de los premios de la Academia de la Grabación, que se entregarán el domingo 7 de febrero en Los Angeles.
Entre las nominaciones se incluyen las categorías principales, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, y también una nominación a su productor, el estadounidense Noah Goldstein, que no suma a la lista de Rosalía pero sí a la de LUX.
Sobran motivos para celebrar y Rosalía lo hizo de la manera más divertida posible, y un poco confundida.
La cantante descorchó la botella de champán y brindó por sus eight nominations... "No, nine, nine...", dijo entre risas por la confusión. "No, ten", se oye que le corrige quien graba el vídeo y que muchos identifican como Loli Bahia.
Sonrisa contagiosa y saltos de alegría para celebrar este éxito de Rosalía, que ya arrasó en los Latin Grammy 2026 con seis premios y una actuación histórica. "Si El mal querer fue un sueño o MOTOMAMI una apuesta, LUX ha sido un salto al vacío", dijo entre lágrimas de emoción al recibir el premio a Álbum del Año de la mano de Juanes.
La ceremonia se celebró el 12 de noviembre, una semana después del primer aniversario de LUX. "Ha sido un año cargadito. Han pasado muchas cosas. En retrospectiva, este año ha sido uno de los más difíciles de mi vida, pero uno de los más significativos también", apuntó en una carta escrita en la plataforma Substack. "Cuando hacía este disco pensaba en catedrales. Intentar hacer un disco que suene como una catedral; no sé si lo conseguí, supongo que con haberlo intentado me basta", reflexionó sobre este álbum que le ha traído de todo y tras el que llega un momento de pausa.
2026 ha ido excesivamente deprisa y la cantante quiere tumbarse en la cama a escribir. Así es como lo hace desde que era adolescente y así es como se gestó LUX, el disco de las 11 nominaciones.
Todas las nominaciones de Rosalía en los Premios Grammy 2027
Grabación del año
- Man I Need, Olivia Dean
- Choosin' Texas, Ella Langley
- I Just Might, Bruno Mars
- Where Is My Husband!, Raye
- The Cure, Olivia Rodrigo
- Berghain, Rosalía, Björk, Yves Tumor
- The Fate of Ophelia, Taylor Swift
- Dracula, Tame Impala With Jennie
Álbum del año
- Lost Weekend, Phoebe Bridgers
- The Art of Loving, Olivia Dean
- Dandelion, Ella Langley
- The Romantic, Bruno Mars
- This Music May Contain Hope., Raye
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo
- Lux (Complete Works), Rosalía
- The Life of a Showgirl, Taylor Swift
Canción del año
- Berghain (Björk Gudmundsdóttir, Noah Goldstein, Jake Miller, Rosalía Vila Tobella & Dylan Wiggins, escritores (Rosalía, Björk, Yves Tumor)
- Choosin' Texas, Luke Dick, Miranda Lambert, Ella Langley & Joybeth Taylor, escritores (Ella Langley)
- The Cure, Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, escritores (Olivia Rodrigo)
- Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, Max Martin & Ilya Salmanzadeh, escritores (Ariana Grande)
- I Knew It, I Knew You (de Toy Story 5), Jack Antonoff & Taylor Swift, escritores (Taylor Swift)
- Man I Need, Olivia Dean, Tobias Jesso Jr. & Zach Nahome, songwriters (Olivia Dean)
- Risk It All, Dernst Emile II, James Fauntleroy, Philip Lawrence & Bruno Mars, escritores (Bruno Mars)
- Where Is My Husband!, Rachel Keen & Mike Sabath, escritores (Raye)
Productor del año, no clásica
- Tony Berg
- Dernst 'D' Mile' Emile II
- Noah Goldstein, LUX
- Miranda Lambert
- Mike Sabath
Mejor interpretación pop solista
- Man I Need, Olivia Dean
- Risk It All, Bruno Mars
- Where Is My Husband!, Raye
- The Cure, Olivia Rodrigo
- Sauvignon Blanc, Rosalía
Mejor interpretación de música alternativa
- Fabienk, Angine de Poitrine
- Kill Me, Phoebe Bridgers
- Au Pays du Cocaine, Geese
- Reliquia, Rosalía
- Showbiz, Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- I Must Be Dreaming, Alabama Shakes
- Lost Weekend, Phoebe Bridgers
- Music, Fashion, Film, Charli xcx
- Getting Killed, Geese
- The Mountain, Gorillaz
- Lux (Complete Works), Rosalía
Mejor canción latina
- Ahí - Aubrey Drake Graham, Carolina Giraldo Navarro, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Daniel Echavarría Oviedo, songwriters (Karol G, Drake)
- ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler, songwriter (Jorge Drexler)
- Hasta Jesús Tuvo un Mal Día - Rafa Arcaute, Renee Barri, Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner, Vicente Jimenez “Vibarco” & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso, Sting)
- La Perla - Noah Goldstein, David Rodríguez, Rosalía Vila Tobella, Ryan Tedder & Dylan Wiggins, songwriters (Rosalía, Yahritza Y Su Esencia)
- Niño - Santiago Alvarado, Mario Del Transito Cocomarola, Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli & Santiago Ruiz, songwriters (Milo J)
Mejor interpretación de música global
- Varuvaaiy - Devan Ekambaram Featuring Susha
- Una Flor En Cada Estrella - KerreKe, Mireya, Alex E. Chávez
- Bando [Orchestral] - Angélique Kidjo Featuring Pharrell Williams & Quavo
- Porcelana - Rosalía, Dougie F
- Dai Dai - Shakira, Burna Boy
Mejor vídeo musical
- Lost Boys - Phoebe Bridgers. Lance Oppenheim & Pablo Rochat, video directors; Pierre Moulène & Christian Vazquez, video producers
- Storm - Gemer8ion, Yung Lean. Romain Gavras, video director; Nicolas Galoux, Guillaume Le Gat & Maeva Tenneroni, video producers
- Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande. Christian Breslauer, video director; Mike Breslauer, Andrew Lerios & Luga Podesta, video producers
- Click Clack Symphony - Raye (Featuring Hans Zimmer). Dave Meyers, video director; Maggie Curwin, video producer
- Berghain - Rosalía (Featuring Björk & Yves Tumor). Nicolas Mendez, video director; Alba Barneda & Maria Rubio, video producers
Mejor ingeniería de grabación de álbum (No clásico)
- The Art of Loving - Julian Bunetta, Austin Christy, Dan Ewins, Jeff Gunnell, Charlie Holmes, Zach Nahome, John Ryan, Jan Trafas, Max Wolfgang & Matt Zara, engineers; Simon Francis, mastering engineer (Olivia Dean)
- Lux (Complete Works) - Daniel Cayotte, Isaac Diskin, Tom Elmhirst, Nigel Godrich, Tristan Hoogland, Mike Larson, Manny Marroquin, Jake Miller, Joaquim Monte, Alberto Pérez, Billy Ray, David Rodríguez, Marta Salogni, Bergur Thorisson & Harry Wilson, engineers; Bob Jackson & Brian Lee, mastering engineers (ROSALÍA)
- Middle of Nowhere - Bryce Bordone, Serban Ghenea, Konrad Snyder & Mike Stankiewicz, engineers; Adam Grover, mastering engineer (Kacey Musgraves)
- Nine Inch Noize - Boys Noize, Jacob Moreno, Trent Reznor & Atticus Ross, engineers; Boys Noize, Jacob Moreno, Trent Reznor & Atticus Ross, mastering engineers (Nine Inch Nails, Boys Noize)
- The Thread - Joe Dougherty, Chris Greatti, Mitch McCarthy, Adam Schoeller & Willow Smith, engineers; Nathan Dantzler, mastering engineer (Willow)