Paulo Londra se enamora en el supermercado en el vídeo de 'Tal Vez'

Paulo Londra acaba de lanzar el videoclip de 'Tal Vez' y ya se está posicionando en lo más alto de la lista de tendencias en Youtube. Se trata de un tema que en pocas horas ya se está viendo que será todo un éxito, cuando todavía está sonando en todas partes su anterior hit, 'Forever Alone' .

En poco tiempo Paulo Londra se está convirtiendo en el artista revelación del momento en la música latina. Con tan sólo 20 años, es el artista con más reproducciones en streaming en Argentina.

Aún disfrutando de su último éxito, 'Forever Alone', Londra acaba de lanzar otro tema, 'Tal Vez', producido por Ovy On The Drums, colaborador habitual del artista.

El videoclip lo la dirigido EME Creative y muestra a Paulo trabajando en un supermercado como mascota enamorándose de una de las dependientas, interpretada por la modelo Juli Bartolomé.

Como era de esperar viendo la trayectoria de Paulo Londra, el vídeo ha superado los 7 millones de reproducciones en tan sólo 24 horas y ya se ha posicionado en los primeros puestos de la lista de tendencias en nuestro país.