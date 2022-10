Las "perlas" que Rigoberta Bandini cuela en sus canciones

Rigoberta Bandini acaba de lanzar La Emperatriz, su primer disco en el que incluye ocho de sus canciones más exitosas y cuatro temas nuevos en los que se centra en un terreno más personal.

Mientras que Canciones de amor a ti y Que la vida sea un jardín habla de la maternidad y de su hijo Nico; en Tú y yo se centra en la relación que ha construido junto a su chico, Esteban Navarro, gracias al amor. Por último, el corte que cierra el álbum es también el que le da nombre, una canción en la que abandona el lado más terrenal para elevarse a un plano espiritual con aleluyas incluidos pasados por autotune.

Desde que Paula Ribó empezó su proyecto musical, una de las características de sus canciones son las frases que se escuchan en segundo plano, algunas de ellas prácticamente indistinguibles.

Durante su entrevista en Cuerpos especiales el pasado mes de junio, Paula explicó entre risas como surgen estas frases: "Siempre hay alguna toma en el estudio que, cuando ya se ha hecho todo lo que tenía que estar hecho, es como 'va, ahora haz lo que te de la gana'. Y entonces yo ahí suelto mis perlas que, por supuesto, solo se deja el 1% porque si no sería insoportable".

In Spain we all it soledad

En In Spain we call it soledad, una sus primeras canciones que se hicieron conocidas, Rigoberta grita algo hacia el final de la canción, en pleno subidón electrónico. "¡Qué me arranco como Mónica Naranjo", se le oye gritar para, a continuación imitar a la artista y terminar con un "¡Mónica Naranjo te quiero!".

Ya en su momento Mónica Naranjo compartió este guiño y elogió a la artista por el tema, y volvió a hacer referencia a este homenaje en la final del Benidorm Fest: "Oye Paula… reina… hoy no te marques un “Mónica Naranjo”… Hoy márcate un gran Rigoberta Bandini, porque van a temblar los cimientos de ese pabellón".

A ver qué pasa

En 2021, Rigoberta fue escogida como la artista para componer la canción del famoso anuncio que Estrella Damm lanza cada verano. La cantante creó A ver qué pasa, y su versión en catalán, Avia'm que passa. En ambas versiones, cuela unas perlitas improvisadas en el estudio.

En la versión en castellano, tras decir la frase "No tengo muchas ganas de pensar, ni disfrazarme, ni planificar", se autocorrige con un "planear, planear, perdón". También se le escucha gritar algo que no se entiende antes de un estribillo, y hacia el final de la canción suelta un "love is in the air" junto a unas risas.

En su versión en catalán, también incluye una frase "aclaratoria" después de decir "Avui no em ve de gust pensar de més, ni disfraçar-nos ni fer el que cal fer" (Hoy no me apetece pensar de más, ni disfrazarnos ni hacer lo que hay que hacer), seguido del inciso "Tampoc sé què sería, la veritat" (Tampoco sabría que es, la verdad).

Amanecer

Amanecer, la canción que tiene junto a Alizzz para el disco del productor Tiene que haber algo más, hablan sobre cómo alargar la fiesta hasta bien salido el sol puede traer consecuencias, pero será un problema del futuro.

En un momento del tema cantan que ya están abiertas todas las panaderías, a lo que Paula se mete en la piel de una panadera diciendo "despacio deben ir, por favor", además de colar un "bon dia" (buenos días) después de cantar "con las gafas de sol saludo a las vecinas).

Ay mamá

Tal como comentaba Iggy Rubín en la entrevista con Rigoberta Bandini en Cuerpos especiales, algunas de estas frases están tan "camufladas" en la canción que es prácticamente imposible saber qué dice. Un ejemplo de ello es lo que grita justo antes de uno de los estribillos de Ay mamá. ¿Eres capaz de averiguarlo?

Canciones de amor a ti

En canciones de amor a ti, su nuevo single con el que ha celebrado el lanzamiento de La Emperatriz, Rigoberta habla del amor tan intenso que siente por su hijo Nico, por lo que solo le sale componerle temas para él.

Pero en el fina de la canción cambia completamente de tema y habla sobre las dificultades que tiene para hacer un huevo frito: "No sé hacer ni un huevo frito, se me quema el huevo frito", se le oye decir con un toque de humor.