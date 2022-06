Rigoberta Bandini: "Puedo decir que el disco saldrá antes de que termine el año"

En Cuerpos especiales estamos de estreno. Rigoberta Bandini presenta la canción A todos mis amantes y para hablar del tema ha visitado los estudios de Europa FM en Barcelona.

Paula Ribó (nombre real de Rigoberta Bandini) ha llegado con un doblete en el Primavera Sound debajo del brazo, actuó el viernes 3 de junio en el Primavera Sound y volverá a hacerlo este viernes 10. Es un sueño cumplido para la artista.

"Estaba como muy nerviosa. Unos nervios de casarte. Eran nervios de amor. Era un día muy importante", ha contado a Eva Soriano e Iggy Rubín antes de contar la verdad sobre A todos mis amantes.

La nueva canción de Rigoberta Bandini es una canción escrita para sus exparejas. "Es una especie de penitencia", ha reconocido la artista, que define el tema como una canción de "vaso de tequila en la mano".

"Es esperanzadora. Un poco: Lo siento, no he sabido hacerlo mejor", ha reconocido.

El nuevo disco y los planes de Rigoberta Bandini

A todos mis amantes, en cuya portada aparece Rigoberta Bandini con su mejor amigo, formará parte del próximo disco de la artista. No tiene fecha oficial, pero sí hay pistas de cuándo saldrá.

"Puedo decir que el disco saldrá antes de que termine el año", ha dicho cuando Iggy Rubín le ha preguntado si el trabajo llegará en julio. No se ha mojado, se ha reído y ha respondido abriendo la horquilla temporal.

Rigoberta Bandini tiene otro posible plan de futuro. No descarta sacar un tema con un artista italiano, de hecho tiene un nombre que le gusta.

"La verdad que me lo he planteado. Hay un italiano que me gusta pero soy fatal para los nombres", ha añadido la artista, que tiene un pasado con Italia. "Me gustaría la sinergia porque mi vínculo emocional y musical con este país es especial, pero ya veremos. La vida es muy larga".

Ese pasado, responsable de que meta palabras en italiano en sus temas, es el festival de la canción infantil Zecchino d'Oro, en el que participó en 1996 cuando tenía seis años.

"Para mí también es alucinante cuando veo el vídeo. La profesora de música de mi colegio tenía vínculo con este festival, que es un festival de composición infantil, ella compuso una canción, hicieron un casting en el cole, se presentó todo el cole y de repente me habían cogido. Me fui a Italia con mi madre", ha resumido sobre esta experiencia y sobre esta canción que no descarta samplear.

¿Un eructito en 'A todos mis amantes'?

Volviendo A todos mis amantes. Resulta imposible no fijarse en el sonido que viene después de la frase Por todos los menús que luego tuve que escupir... ¿Qué es? ¿Hay arcada? ¿Es eructito?

"Es un sonido a medio camino entre la arcada y el hipo. Es se punto", ha reconocido la artista.

"En el estudio probé muchos, alguno era asqueroso. Al final encontramos en este punto, un punto muy chulo, que da asco y que a la vez es un poco tierno", aclara.

La canción termina con la frase en catalán Una abraçada molt GRAN, que promete samplearse mucho en TikTok. "Se viene época de abraçada molt GRANI", ha pronosticado Iggy.

Las frasecitas de Rigoberta Bandini

No podíamos terminar la entrevista de Rigoberta Bandini sin un atraco, esta vez Eva Soriano e Iggy Rubín le han pedido que cuele una de sus frases de segundo plano en la cabecera de Cuerpos especiales.

En In Spain we call it soledad anima a imitar a Mónica Naranja y en Amanecer se convierte en dependienta de una panadería. ¿Qué propone para el morning de Europa FM?

Dale a play y escucharás su add list. La frase que grita Rigoberta dice: "Yuju con los cuerpos".