El perturbador vídeo de Puff Diddy en los 2000: "Ven a mis fiestas y terminarás inconsciente"

Son muchos los rumores que están circulando sobre hasta dónde llegó el entramado de las fiestas de Sean John Combs, más conocido como Puff Daddy. El rapero, detenido por acusaciones de abuso sexual y violaciones, están en el punto de mira por todos los nombres de implicados que salen a relucir.

Al artista se le acusa firmemente de tres delitos: conspiración para cometer crimen organizado, tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción y trata de blancas para ejercer la prostitución.

Ahora, se ha revelado la presunta relación de Diddy especialmente con las personas blancas, la cual se ha ido expandiendo después de que haya salido a la luz un vídeo de su versión más joven muy arrogante con tres hombres en los años 2000.

En ese vídeo, uno de los hombres yacía en el sofá, aparentemente inconsciente con la cabeza hundida. "Ven a una de mis fiestas y terminarás inconsciente con la cara enterrada en un sofá", decía el rapero mirando a la cámara.

Aunque podría ser en tono jocoso, tras todo lo acontecido es una pincelada del comportamiento del estadounidense con sus invitados.

James, el chico desmayado, era DJ. y Diddy fue claro: "Se supone que los DJ no deben caer inconscientes, pero siempre lo hacen cuando asisten a mis fiestas".

No obstante, varias voces han explicado el contexto del vídeo: "Sus declaraciones no tenían la intención de ser despectivas. Las acusaciones del gobierno no se refieren a sus partidos. La gente sigue repitiendo viejos videoclips para que encajen en una determinada narrativa negativa y están fuera de contexto".