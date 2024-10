Puff Daddy y Cassie Ventura: la historia de una relación de abusos sexuales y maltrato durante once años

Puff Daddy (54) y Cassie Ventura (38) mantuvieron una relación sentimental durante once años de manera intermitente, entre 2007 y 2018. Ella es una cantante estadounidense de R&B, quien hace tiempo firmó con el sello discográfico del rapero.

La demanda de Cassie Ventura contra Puff Daddy

El 16 de noviembre de 2023, Cassie Ventura acusó a Puff Daddy de violación y abuso (algo que resuena en la acusación actual). El cantante siempre defendió su inocencia, aunque más adelante sí reconoció haber agredido a quien fuera su pareja en aquel momento.

Según la demanda, el músico habría sometido a la mujer a un exhaustivo patrón de control y abuso a lo largo de los once años de relación. Puff Daddy habría proporcionado "cantidades copiosas de drogas" a Cassie Ventura, habría controlado su carrera profesional y habría golpeado a la mujer "varias veces al año". Si ella no le denunció antes, habría sido porque no quería darle "otra excusa para hacerle daño".

Puff Daddy también la habría forzado a tener relaciones sexuales con prostitutas mientras él miraba en las salvajes fiestas que él mismo organizaba, denominadas Freak off Parties. La demanda asegura que, en una de ellas, él propinó un puñetazo a Cassie que le dejó un ojo morado. Ahora, estas fiestas son una pieza clave en la investigación tras la detención del rapero.

Sin embargo, solo 36 horas después de hacerse pública la demanda, el rapero y Cassie Ventura llegaron a un acuerdo extrajudicial aparentemente amistoso, del que no trascendieron los detalles.

El vídeo de la agresión física de Puff Daddy a Cassie Ventura

El rapero agredió a Cassie Ventura en los pasillos de un hotel de Los Ángeles, el día 5 de marzo de 2016. Las imágenes, difundidas por el canal CNN, muestran al rapero golpeando brutalmente a la mujer, que apenas puede defenderse. La persigue por el pasillo, la zarandea, la arrastra y le propina patadas.

La violencia de las imágenes es incómoda, perturbadora, y pone de relieve la personalidad oscura y cruel del rapero. Incluso el abogado de Puff Daddy reconoce que "es difícil de ver para cualquiera", tal y como asegura en el documental The Downfall of Diddy the Indictment.

Puff Daddy pidió perdón

Cuando se hizo público el vídeo de la agresión, el rapero se pronunció con una extensa disculpa pública en la que mostraba su arrepentimiento a través de un vídeo en redes sociales. "Estaba asqueado entonces cuando lo hice. Estoy asqueado ahora. Fui y busqué ayuda profesional. Empecé a ir a terapia, a rehabilitación. [...] Tuve que pedirle a Dios su misericordia y su gracia. Lo siento mucho. Pero estoy comprometido a ser un hombre mejor cada día. No pido que me perdonen. Lo siento de verdad", dijo.

Y añadió: "La violencia doméstica es el problema. Me convirtió en alguien que nunca pensé que llegaría a ser. [...] Con mucho trabajo duro, hoy estoy mejor, pero siempre estaré recuperándome de mi pasado".

La no-relación entre la agresión a Cassie Ventura y la detención de Puff Daddy

La demanda que Cassie Ventura interpuso contra su expareja no tendría relación con la detención del rapero, según dice su abogado en el documentalThe Downfall of Diddy the Indictment: "Para que quede claro, una decisión de resolver una demanda, especialmente en 2023, no es de ninguna manera una admisión de irregularidad".

Puff Daddy y Cassie Ventura | Getty

En el documental, se plantea que el vídeo de la agresión aparecerá en el juicio, pero el abogado defiende que no es ninguna prueba de las acusaciones. "No es evidencia de tráfico sexual. Hubo un cierto nivel de toxicidad y consumo de drogas en la relación de 10 años entre el Sr. Combs y la mujer de la que estaba enamorado", comenta.

Y sigue: "Sus dificultades no surgieron a partir del tiempo íntimo que pasaron juntos. Sus dificultades surgieron porque ella lo engañaba y él la engañaba a ella… No está relacionado con la acusación".