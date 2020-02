Pitbull se une a Blake Shelton para el temazo country 'Get Ready'

Una de las claves del éxito de Pitbull es cómo sabe coger un sample de un éxito de hace décadas y reconvertirlo en un nuevo hit.

Así ocurrió con 'On the floor', con Jennifer Lopez donde se utiliza el sample de 'La lambada' (1989); con 'Back In Time' que hacía lo propio con el clásico de Mickey & Sylvia, 'Love Is Strange' (1957); 'Hotel Room Service' sampleando a 'Push the Feeling on (The Dub of Doom)' de Nightcrawlers (1992); o su éxito con Christina Aguilera 'Feel This Moment', basado en 'Take On Me' de A-ha (1985); entre muchos otros.

Ahora el productor cubano ha escogido el tema 'Black Betty' que popularizó la banda estadounidense Ram Ram en 1977, que a su vez estaba basada en un clásico de la música afroamericana.

Rebautizada como 'Get Ready' y con la colaboración del cantante de country Black Shelton, Pitbull le da su característico toque a esta nueva canción. Ambos artistas la han presentado con un videoclip rodado en el espectacular hotel con forma de guitarra Seminole Hard Rock, en Hollywood.

En cuanto al contenido, además de las impresionantes imágenes del hotel, Pitbull no ha evolucionado en los últimos 20 años. Continúa rodeándose de mujeres con poca ropa que bailan muy sonrientes sus temas mientras la presencia masculinas en estas fiestas se reduce únicamente a su persona y a la de sus colaboradores.