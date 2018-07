'Feel this moment': la colaboración de Christina Aguilera con Pitbull ha llegado

Pitbull vuelve a apostar por las grandes divas para intentar sacar otro exitazo de la talla On the floor, en el que colaboró Jennifer López.

Después de quedarse a medio gas con Get it started con Shakira, Mr. Worldwide vuelve a intentarlo con otra de las grandes: Christina Aguilera. La intérprete de Your body ha sacado tiempo en mitad de la promoción de su nuevo disco Lotus para colaborar con Pitbull en Feel this moment. Una canción pegadiza y que posiblemente llene las pistas de baile en gran parte por el sample de la conocidísima canción ochentera Take on me de A-ha.

¿Qué te parece Feel this moment? Escúchala a continuación: