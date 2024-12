Los planes de Leire Martínez tras su salida de La Oreja de Van Gogh: así comenzará su carrera en solitario

"Estamos felices de anunciar la incorporación de Leire a nuestra familia. Su talento, pasión y trabajo nos inspiran a seguir buscando nuevos horizontes en el mundo de la música. ¡Estamos listos para emprender juntos este increíble viaje!". Con estas palabras, la agencia de representación Must! Producciones daba a conocer que Leire Martínez tomaba un nuevo rumbo en lo musical. Han pasado a penas dos meses desde que La Oreja de Van Gogh emitió aquel comunicado con el que cerraba 17 años de carrera con la artista guipuzcoana, quien sucedió a Ama Montero tras tomar caminos separados.

Poco a poco, hemos visto como Leire ha ido tomando contacto de nuevo con el escenario. Ya lo hizo en la X Gala Benéfica de Niños Contra el Cáncer en el Navarra Arena de Pamplona el pasado mes de noviembre. Aunque una se sus apariciones más recientes fue junto a Martin Urrutia cuando cantó Inmortal, uno de los temas que marcaron su trayectoria en la banda.

Ahora, se conocen más detalles de los pasos que tomará Leire Martínez en lo que parece ser un nuevo camino como artista en solitario. Tal y como ha revelado la periodista musical Mar Montoro en televisión: "Si hablamos sobre realidades sobre el futuro de Leire Martínez, os podríamos decir que sí, que es una realidad, que Leire va a regresar a la música y lo va a hacer por la puerta grande en solitario. Va a ser muy muy sonado".

"Primero lanzará una canción, y luego lanzará un disco", ha adelantado la periodista musical. Montoro ha explicado que aunque el hecho de empezar una carrera en solitario "puede ser algo que genere vértigo", lo cierto es que apunta a un buen comienzo para Leire en esta nueva etapa. "Como los medios de comunicación, los fans, todo el mundo se ha volcado tanto en ella y le ha mostrado tanto apoyo, creo que va a tener un inicio de carrera en solitario muy bueno porque la gente ya espera algo de ella, va a ser un éxito seguro", ha asegurado.

"Cuando inicias una nueva etapa, todo lo que te genera mala vibra tienes que dejarlo atrás. Creo que esto lo que ha hecho ha sido liberarla y darle alas. Yo la veo más fuerte que nunca. A mí me ha dado la sensación de que se ha quitado un peso de encima", ha afirmado la periodista.

Leire Martínez sobre su vuelta a los escenarios

No obstante, Leire ya avanzaba, en el evento de Spotify Equal, su continuidad sobre los escenarios. "Por supuesto" avanzaba en EuropaPress. Cuando le preguntaban por el 2025, la artista del Último Vals, dijo "todo lo que haya, os lo cuento(...) hay estamos, hay que sopesar todo bien, hay que pensar las cosas bien".

Todo ello, acompañado de un mensaje previo con el que desmentía cualquier supuesto enfrentamiento con Amaia Montero. "No era mi guerra, nunca lo ha sido y no he formado parte de eso. Si ha existido guerra es de otros, quiero decir, yo le deseo lo mejor y que esté lo mejor posible. Si está estupenda y está tranquila, yo me alegro un montón", explicaba.

Los planes de Amaia Montero en la música

Después de la salida de Leire Martínez tras La Oreja de Van Gogh, han sido muchas las voces que han especulado sobre cómo será la vuelta de Amaia Montero sobre el escenario. Si nos remitimos a los hechos, hace un mes, la intérprete de Rosas lanzóTormenta Perfecta. Un tema, que tal y como explicó la propia artista en redes sociales, dejó fuera de su disco Si Dios quiere, yo también. "Pudo más mi cabezonería de hacer un disco de 10 canciones, así que la dejé fuera. Empezó la promo y alguien me preguntó si alguna canción se había quedado fuera. Contesté que muchas, pero que había una que estuvo a punto de entrar, una muy especial que se llamaba Tormenta Perfecta.

Tal y como ha asegurado Vanitatis, Amaia Montero no volverá a La Oreja de Van Gogh. Según cuenta, estaría inmersa en el lanzamiento de varios singles a lo largo de 2025 que darían paso a su nuevo disco. Sobre su supuesta vuelta a La Oreja de Van Gogh, la artista se pronunció en televisión: "Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una demencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Ni de mi boca ni de la otra parte. Con lo cual se lo inventan".