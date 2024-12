El nuevo mensaje de Leire Martínez sobre Amaia Montero tras su salida de LODVG: "No era mi guerra"

Te interesa Amaia Montero nunca se fue de La Oreja de Van Gogh: las cuentas empresariales del grupo

Leire Martínez siempre ha sido una artista discreta, focalizada en su carrera musical y en dar continuidad a La Oreja de Van Gogh desde que llegó a la banda española tras la marcha de Amaia Montero en 2008.

De esta forma, la cantante siempre ha respondido con respeto y amabilidad a las preguntas de los periodistas sobre su salida de LODVG, aunque la noticia no llegó por su parte, sino que la comunicó la propia banda el lunes 14 de octubre: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", decía el comunicado.

Por su parte, Leire Martínez ha sido fiel a su discreción. Durante la noche del viernes 18 de octubre, y tras la oleada mediática de su salida de la banda y los rumores de una posible vuelta de Amaia Montero, la artista aseguró que no sabe si merece la pena contar lo ocurrido. "Me gusta ser honesta conmigo misma, y ahora mismo no es el momento. [...] Creo que no hace falta contarlo todo. Cada uno sabe lo que hemos vivido y lo que ha pasado", dijo.

"No era mi guerra, nunca lo ha sido y nunca he formado parte de eso"

Ese mismo día, Leire afirmó que seguirá dedicándose a la música, aunque su salida de La Oreja de Van Gogh no fuera del todo cordial. "Las separaciones... no suelen ser cordiales, pero lo serán. [El tiempo] será sanador", dijo. Además, comentó que con Amaia Montero apenas tiene relación, y se pronunció sobre su posible regreso a la banda: "Si te soy sincera, si ellos deciden que sea así, me parecerá bien. Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada".

Leire Martínez vuelve a pronunciarse sobre su marcha de LODVG

Ahora, el martes 10 de diciembre, Leire Martínez ha acudido a la gala de Spotify Equal en Madrid, donde ha vuelto a responder a las preguntas de Europa Press sobre Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh.

Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh en 2018 | Europa Press

"No era mi guerra, nunca lo ha sido y nunca he formado parte de eso. Si ha existido la guerra, es de otros", ha dicho. Y añade: "Quiero decir, ya está, yo le deseo lo mejor y que esté lo mejor posible y, joder, si está estupenda y está tranquila, yo me alegro un montón".