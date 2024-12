Leire Martínez interpreta sobre el escenario 'Inmortal' junto a Martin Urrutia, dos meses después de su salida de LOVG

Cada vez se hace más evidente la vuelta de Leire Martínez a los escenarios. Tras su separación de La Oreja de Van Gogh, grupo del cual ha formado parte 17 años, la intérprete del Último Vals ya tuvo una cita el pasado 7 de noviembre en la X Gala Benéfica de Niños Contra el Cáncer en el Navarra Arena de Pamplona.

La artista de origen guipuzcoano se ha vuelto a subir al escenario, esta vez, de la mano de Martin Urrutia, con quien ha cantado Inmortal, uno de los primeros temas de Leire Martínez en La Oreja de Van Gogh. Esta canción también fue interpretada por Martin junto a Ruslana en la tercera gala de Operación Triunfo.

Una actuación, con la que se evidencia la buena sintonía entre la artista de Cometas por el cielo y el finalista de Operación Triunfo. Además, interpretaronEskutitzade la banda Hemendik At, un tema el cual ya le pusieron voz para impulsar EITB Maratoia 2024, organizada por la televisión autonómica vasca. Una iniciativa que estuvo centrada en la recaudación y donación para luchar contra las enfermedades cardiovasculares.

Las palabras de Leire Martínez tras bajarse del escenario

"Ha sido un regalo para nosotros, la gente se cree que lo hemos hecho por ellos, pero ha sido un regalito para nosotros", contó la cantante en el diario El Correo tras bajarse del escenario.

Unas sensaciones que compartía Martin Urrutia, quien comentó que para él ha sido "cumplir un sueño". "Mi madre también estará flipando", señala. Un sueño que se hizo realidad un año después de que interpretara esta canción en OT, tal y como comentó en el escenario.

Leire Martínez y su fichaje por Must! Producciones

Todo apunta a que Leire Martínez podría emprender su carrera en solitario de forma inminente. Tal y como se anunció en redes sociales, la artista de La Niña Que Llora en Tus Fiestas ha fichado por Must Producciones, empresa de management y sello discográfico que trabaja con artista como Edurne, Álvaro Mayo, Nia Correia o María Pelae, entre otros.

Eso sí, Leire Martínez ha aclarado que no hay ningún tipo de enfrentamiento con Amaia Montero. "No era mi guerra, nunca lo ha sido y no he formado parte de eso. Si ha existido guerra es de otros, quiero decir, yo le deseo lo mejor y que esté lo mejor posible. Si está estupenda y está tranquila, yo me alegro un montón", expresa en EuropaPress durante el evento Equal de Spotify.