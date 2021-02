Los Planetas arremeten así contra la Corona en 'El rey de España', su nuevo tema

La escena cultural está divida desde que se anunció la condena de cárcel al rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona en sus canciones, algo que ha provocado disturbios en el centro de Barcelona y Madrid. Mientras unos abogan por la libertad de expresión, otros se apoyan en las múltiples imputaciones que acumula el rapero. De hecho, se acaba de confirmar una nueva sentencia por la que le piden dos años y medio de prisión por amenazar a un testigo.

'EL REY DE ESPAÑA' DE LOS PLANETAS

Así, con el debate en la calle, Los Planetas estrenan este viernes su nuevo tema 'El rey de España', una canción que, como su nombre indica, hablará de la monarquía con todo el "caudal de desapego, ira y sorna" del que han hecho gala en sus últimos lanzamientos.

"Lo siento mucho, me he equivocado. Demasiados mujeres reclamaban mi afecto, y no he cumplido con todas, pero prometo que no volverá a ocurrir", empieza cantando Jota, haciendo referencias llenas de ironía a los escándalos de la monarquía española.

Continuando el relato en primera persona, en el estribillo corre una cortina de humo desviando la atención hacia el presente: "La culpa es de los que están de fiesta que se saltan las restricción, incumpliendo el toque de queda, e ignorando que aquí el que manda soy yo".

Tal y como lo describe la nota de prensa, la canción tiene "rock and roll con culpa y víctimas, inviolable y no sujeto a responsabilidad, de cuyos actos serán responsables las personas que los refrenden".

Grabado, mezclado y masterizado por Carlos Díaz en El Refugio Antiaéreo de Granada el pasado mes de enero, 'El Rey de España' ha sido producido por Los Planetas y cuenta con música y letra de su vocalista, Juan Ramón Rodríguez, más conocido como Jota.

EL APOYO DE LOS ARTISTAS A PABLO HASEL

Este lanzamiento llega poco después de la detención del rapero Pablo Hasel, que ha sido condenado a 9 meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona. Además, el músico acumula otros cargos por los que le han condenado a otros dos años y medio de cárcel, entre ellos la amenaza a un testigo en el año 2016.

Este episodio, que sigue a otros similares como el del rapero Valtonyc, ha suscitado diversos manifiestos reclamando su libertad que han firmado influyentes miembros del ámbito cultural como Joan Manuel Serrat, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Vetusta Morla, Santiago Auserón, Coque Malla, Ismael Serrano o Pedro Guerra.

SUS ÚLTIMOS TEMAS, TAMBIÉN REIVINDICATIVOS

Tomará el relevo a sus más recientes lanzamientos, 'La nueva normalidad', en el que denunciaban las injusticias del libre mercado y la propiedad privada, y 'El negacionista', en el que echaban mano de la imagen de Miguel Bosé para arremeter contra la propaganda.

'Zona temporalmente autónoma' (2017) fue el último disco de Los Planetas, que comenzó su carrera en 1994 con 'Super 8' y que cuenta con varios álbumes emblemáticos del género, como 'Una semana en el motor de un autobús' (1998).