Miguel Bosé elimina sus perfiles en redes sociales tras sus polémicos vídeos sobre el coronavirus

Las cuentas de Miguel Bosé en Twitter, Facebook e Instagram han sido eliminados y ahora los perfiles del cantante ya no se encuentran activos, por lo que tampoco pueden verse sus publicaciones antiguas, en las que criticaba las medidas del gobiernos respecto a la crisis del coronavirus y en los que ademas apoyaba teorías negacionistas sobre la COVID-19.

Esta noticia ha impactado en las redes sociales, ya que son muchos los que permanecían atentos a lo que publicaba el cantante respecto a la pandemia.

Tras mostrar su apoyo a la manifestación contra el uso de las mascarillas y asegurar que la pandemia del coronavirus es "la gran mentira de los gobiernos", Miguel Bosé compartía un vídeo en Instagram en el que hablaba de nuevo del virus, pero sobre todo, matizaba sus últimas palabras asegurando que "El bicho existe y ha matado a mucha gente".

Pero estas no fueron las últimas declaraciones del cantante, que también habló en un vídeo posterior sobre el uso de la mascarilla en el que decía que "la población sana no tiene por qué llevarla".

"Apoyo a movimientos que cuestionan el uso de la mascarilla y su eficacia", comentaba el intérprete de 'Como un lobo', que opina que la mascarilla la deben llevar "los enfermos, los sanitarios, el servicio de orden y los ancianos", y "la población sana no tiene por qué llevarla".

Además, Miguel Bosé explicaba que él no la usa porque es asmático y "me crea problemas respiratorios", "tengo un documento que me permite no llevarla". Sin embargo, relata que "a veces sí" que se la pone, cuando entra "en lugares que a la gente le puede molestar que no lleve mascarilla".

En su último vídeo, aseguraba que detrás de la vacuna "hay algo dictatorial". Estos mensajes han generado una gran controversia en la red, donde una parte de sus seguidores defienden su mensaje y otra lo critican, reflexionando sobre las personas asintomáticas y el colapso en los hospitales.

Ahora, los perfiles del cantante en redes sociales no están disponibles ni los polémicos vídeos.