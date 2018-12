Disfruta de la Nochebuena con la mejor música navideña

Nos guste más o menos, la navidad ya está aquí. Y ello va directamente relacionado con el aumento de las canciones propiamente navideñas, los villancicos. Así pues, al tratarse de una época blanca, familiar y, seamos sinceros, preciosa, las celebrities internacionales no han dudado a lo largo de su carrera en hacer un guiño musical versionando algunos de los villancicos más famosos del planeta. ¡Algunos incluso se han atrevido con temas de creción propia!

Y es que la madre superiora en temas navideños es, ha sido y siempre será Mariah Carey. La artista ha sabido encontrarle un filón a su archiconocido All I Want For Christmas Is You, ya que gracias a esta canción ya se ha embolsado nada más y nada menos que 81 millones de dólares. ¡Casi nada!

Pero ella no es la única que ha creado o versionado villancicos con un gran éxito, Justin Bieber ya publicó en el año 2011 el álbum Under The Mistletoe, un recopilatorio navideño en el que encontramos los exitazos Santa Claus Is Coming To Town o el mismo Mistletoe, que rompió las listas de éxitos con su melodía pegadiza y su preciosa letra.

Pero el cantante canadiense no es el único que se ha lanzado con un álbum íntegramente navideño, otros como Ariana Grande hicieron lo mismo, convirtiendo sus canciones en todo un must para estas fechas. Winter Things, Last Christmas o Santa Tell Me son algunos de los temazos que la actriz y cantante ha popularizado para estas fechas, sin perder su toque distintivo.

A pesar de ello, hay otros artistas que han optado por la solución más sencilla: realizar una única versión de la canción. Ojo, que esto no significa que sean malas, sino que se lo digan a Maroon 5, que son capaces de hacer caer la lagrima a cualquiera con su tema Happy Christmas (War Is Over). Sam Smith también se ha unido a la banda de los sentimentales, ofreciendo una versión de Have Yourself A Merry Little Christmas digna de su creador. O Coldplay, que con su Christmas Lights nos hace recordar a los nuestros con su pegadiza melodía. Y todo esto, acompañado de la versión acústica de White Christmas que ha realizado Katy Perry.

Pero sin duda, las divas más divas son las reinas de las fiestas navideñas. Por esto, en la categoría navideña no podía faltar Britney Spears, que en el año 2000 hizo bailar al mundo con su My Only Wish (This Year). Pero no es la única, ya que Taylor Swift, la cantante que más dinero ha ingresado en este 2016, también tuvo su momento de gloria navideña al versionar el clásico de los clásicos: Last Christmas. Kelly Clarkson también ha puesto su granito de arena en la discografía navideña, aportando mucho ritmo con su tema Underneeth The Tree.

¡Feliz Navidad!