P!nk y su hija Willow, de 14 años, se unen a Hugh Jackman para cantar 'A Million Dream'

Hugh Jackman sorprendió este fin de semana en Nueva York al invitar a P!nk y su hija Willow, de 14 años, a cantar juntos A Million Dream , de la película El Gran Showman , en su show en el Radio City Music Hall.

El actor de 56 años recibió en el escenario a P!nk y a su hija Willow, de 14 años, para cantar juntos A Million Dreams, tema principal de la película El Gran Showman.

La canción, que Jackman canta en la película con Michelle Williams y Ziv Zaifman, no fue el único tema interpretado por el trío, que también cantó Who Knew, del disco I'm Not Dead (2006).

Tanto Hugh Jackman como P!nk compartieron vídeos de la actuación en sus redes, siendo la voz de Willow muy elogiada por los seguidores de ambos. ¡Ha nacido una estrella!