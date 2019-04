P!nk y Khalid lanzan su tema 'Hurts 2B Human'

Solo un año y medio después del estreno de 'Beautiful Trauma', Pink vuelve a la carga con el lanzamiento de un nuevo álbum, bautizado 'Hurts 2B Human'.

De este nuevo proyecto ya hemos podido escuchar 'Walk Me Home', un single épico e intenso en el que la cantante homenajea a los musicales de los años 50. También sabemos cómo suenan 'Hustle' y 'Can We Pretend', en colaboración con Cash Cash.

Este nuevo trabajo, 'Hurts 2B Human', verá la luz el próximo 26 de abril... ¡Y aquí tenemos el lyric vídeo del tema homónimo, en el que Pink y Khalid se convierten en sus propios emojis animados!