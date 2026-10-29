Así fue el último concierto de U2 en España: las 24 canciones que tocaron

U2 en 2018 durante un concierto en Londres de la gira 'Experience + Innocence Tour' | Simone Joyner / Getty Images

U2 está anunciando poco a poco las fechas de su gira mundial The Greatest Show on Earth Tour, y pronto desvelará su presencia en España. Así, la banda irlandesa volverá al país nueve años después, pues el último tuvo lugar en 2018.

Los últimos espectáculos de U2 en España tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre de 2018 en Madrid, en el WiZink Center (ahora Movistar Arena). Ambos conciertos estuvieron enmarcados en la gira Experience + Innocence Tour, con la que la banda de rock presentó en directo su álbum de estudio Songs of Experience (2017).

A ese disco pertenecían siete de las 24 canciones que interpretó U2 durante su último concierto en Madrid, donde tampoco faltaron temas de Achtung Baby (1991) o How to Dismantle an Atomic Bomb (2004). El repertorio le sirvió al grupo para reivindicar la diversidad sexual y denunciar la pobreza femenina, el totalitarismo o el nacionalismo.

Según la crónica que publicó El País del concierto del 20 de septiembre, Bono salió airoso de la afonía que sufría de semanas anteriores. "Lo que 15.000 almas vivieron en la primera visita madrileña del cuarteto desde 2005 fue un espectáculo palpitante, abrumador, superlativo. Un sobresalto perpetuo en el que los músicos desaparecen y reaparecen; el pasillo central es una fascinante caja de sorpresas audiovisuales y casi nada discurre bajo los parámetros de la previsibilidad", escribi´Fernando Neira.

El repertorio de U2 para su último concierto en Madrid en 2018