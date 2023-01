Premios Oscar 2023: Rihanna y Lady Gaga, entre las nominadas a Mejor Canción Original

Allison Williams y Riz Ahmed han sido los encargados de dar a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar.

Toca desempolvar la alfombra roja más conocida del mundo para recibir el próximo 12 de marzo en el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles a las estrellas que protagonizarán la 95º edición de los galardones más importantes y relevantes de la industria del cine.

Lady Gaga, Rihanna y Taylor Swift son algunas de las estrellas que lucharán por llevarse la estatuilla a casa. Las bandas sonoras también tienen reconocimiento en los galardones más prestigiosos y populares del cine.

Los nominados a Mejor Canción Original

'Lift Me Up' (Black Panther: Wakanda Forever) Rihanna, Ludwig Göransson y Ryan Coogler

Rihanna ha sido la encargada de componer y darle voz a uno de los temas principales de la película Black Panther: Wadanda Forever con el tema Lift Me Up.

Un regreso muy esperado que supone su primer coqueteo con la música antes de protagonizar el show del intermedio de la Super Bowl el próximo mes de febrero.

'Naatu Naatu' (RRR) Kala Bhairava, M.M. Keeravani y Rahul Sipligunj

Compuesta por Kala Bhairava, M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj.

'Hold My Hand' (Top Gun: Maverick) Lady Gaga y Bloodpop

Lo cierto es que la cantante no lo tenía nada fácil a la hora de crear una banda sonora para el regreso de Tom Cruise a uno de sus papeles más míticos. El referente de la original, Take My Breath Away de Berlín, había dejado el listón alto.

Sin embargo, Gaga ya tiene la nominación confirmada, lo que significa que puede que este 2023 consiga el segundo Premio Oscar de su carrera gracias a su trabajo en el tema Hold My Hand junto a Bloodpop. Verla sobre el escenario durante la ceremonia sería un acierto seguro.

'Applause' (Tell it Like a Woman) Diane Warren

Después de 13 nominaciones al Premio Oscar, la compositora suma Diane Warren suma un reconocimiento más por parte de la Academia.

Diane Warren recibía el Óscar honorífico por su increíble trabajo y su carrera estelar en la 13ª edición de los Governors Awards, que se celebró el 19 de noviembre de 2022 en Los Ángeles.

'This is a Life' (Todo a la vez en todas partes) David Byrne, Ryan Lott y Mitski

Compuesta por David Byrne, Ryan Lott y Mitski, This is a Life compite por llevarse el galardón a Mejor Canción Original.

Lady Gaga ya tiene un Oscar por 'Shallow'

Fue en 2019, un año después del estreno de A Star is Born, cuando la Academia reconoció el valor de Shallow como Mejor Canción Original.

El tema, que fue la canción principal de la película que Lady Gaga protagonizó junto a Bradley Cooper, se coronó como uno de los temas más conocidos de aquel año.

La emotiva actuación de los dos intérpretes en la entrega de Premios Oscar de ese año paralizó el mundo por la química que desprendían entre ellos.

A pesar de los continuos rumores de que entre ellos había algo más que una amistad, nunca se ha confirmado que Lady Gaga y Bradley Cooper mantuviesen un romance durante el rodaje y posterior promoción de A Star is Born.