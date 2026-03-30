Primer concierto de Rosalía en Madrid: horario, duración, cómo llegar y setlist

Rosalía, durante su actuación en los BRIT Awards 2026 | JMEnternational / Getty Images

El LUX TOUR por fin llega a Madrid tras su paso por ciudades como París, Lyon y Zúrich, y los fans están ansiosos por volver a ver a Rosalía en concierto.

Durante los días 30 de marzo, 1 de abril, 3 de abril y 4 de abril, los madrileños podrán disfrutar de grandes éxitos de la discografía de la cantante y una escenografía cargada de teatralidad y religiosidad.

Sin embargo, es muy probable que la catalana haga algunos cambios en sus shows de la capital, tal y como ya ha hecho en las anteriores fechas.

Antes de que comience el primer show, en Europa FM queremos recordarte algunas cuestiones para que lo tengas todo controlado.

Horario y duración del concierto

El primer concierto de Rosalía tendrá lugar hoy 30 de marzo y abrirá las puertas sobre las 18:30 h.

Sin embargo, la actuación de Rosalía como tal no iniciará hasta las 20:30 h.

En cuanto a la duración, no se ha revelado oficialmente desde la organización, pero, basándonos en los anteriores shows, los conciertos de Madrid durarán 1 hora y 40 minutos.

Cómo llegar al Movistar Arena de Madrid

El Movistar Arena de Madrid se encuentra ubicado en el barrio de Goya, dentro del distrito de Salamanca.

Para llegar hasta el estadio, existen diferentes medios de transporte. La parada de metro más cercana esGoya (5 min andando), la cual se encuentra en las líneas 1 y 4, aunque un poco más lejos se encuentra O'Donnell (8 min), en la línea 6.

En cuanto a las rutas en autobús, las líneas 143, 56, 2, 71, 28, 21, 53, 15, 63, 43, 30, 29 y C de la EMT son las más cercanas.

Fachada del Movistar Arena en 2025 | Getty Images

Setlist de los anteriores conciertos

De un concierto a otro, la cantante ha hecho ligeras variaciones en el setlist, pero ha respetado bastante el orden y canciones seleccionadas: