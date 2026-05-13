Manuel Carrasco vuelca su dolor en la balada 'Cambiar'

Manuel Carrasco saca la emoción en estado puro en Cambiar, el nuevo single de su disco Pueblo Salvaje I en el que el artista apuesta por volcar toda su sensibilidad.

La balada llega después de los dos primeros singles del álbum, Oh si pudiera y A la sombra de una higuera, donde el onubense tira más de la raíz. Y en este caso el artista tira de corazón.

"Cambiar es una canción nacida desde el dolor, de las heridas que nos obligan a transformarnos para seguir adelante", describe el onubense con mucha sinceridad en su cuenta de Instagram.

El tema es una colaboración con La Pucci, quien explora temas íntimos y poéticos con un enfoque introspectivo y cotidiano y añade esta sensibilidad a una letra tan pura como la de Cambiar.

El artista también ha agradecido la participación de la artista en el tema: "Compartirla junto a La Pucci ha sido muy especial por tanto que compartimos y por su forma de sentir la música".

Tracklist 'Pueblo Salvaje I'

1. Polaroids

2. Oh Si Pudiera

3. La Humanidad

4. Bailando Con Lobos

5. Buchito

6. Gente Corriente (con Juanes)

7. Rumba Salvaje

8. Respétame (con Kany García)

9. Cambiar (con La Pucci)

10. A La Sombra De Una Higuera

11. El Origen