¿Cuándo fue el último concierto de Rosalía en Madrid? La cantante vuelve al Movistar Arena cuatro años después

Un total de 57 conciertos —los cerrados hasta la fecha— dará Rosalía dentro de LUX Tour con los que recorrerá Europa, Norteamérica y Sudamérica entre el 16 de marzo y el 3 de septiembre de este año.

Para desilusión de muchos fans, en nuestro país solo dos han sido las ciudades elegidas. Ahora bien, para compensar ese desconsuelo dará cuatro conciertos en cada una: en Madrid, los días 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, en el Movistar Arena, y en Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi.

Así, la artista catalana, estrella internacional y la única española que tiene un Brit Awards como Artista internacional del año —lo consiguió hace solo unas semanas—, vuelve de nuevo a subirse a un escenario de la capital, después de casi tres años. Pero ¿cuándo fue la última vez que Rosalía dio un concierto en Madrid?

Cuando era una MOTOMAMI

El 22 de julio de 2023, en París, Rosalía dio por concluida la exitosa era Motomami, la de su tercer disco, con la que ofreció 46 conciertos en 2022, dentro del Motomami World Tour, y sumó 14 fechas en 2023, estos últimos casi todos en festivales, entre ellos Coachella. Con este directo aterrizó en varias ciudades españolas: Sevilla, Bilbao, Granada, A Coruña, Palma, Barcelona... y, por supuesto, Madrid.

En la capital dio dos conciertos, el 18 y 19 de julio de 2022, en el entonces Wizink Center, o sea, en el ahora llamado Movistar Arena. Esas dos tardes, más de 30.000 personas fueron testigos de un espectáculo que arrancaba con el ruido de las motos y, durante una hora y media, acompañada por ocho bailarines y sin ningún músico, repasaba el repertorio de último disco —incluida Despechá, que estrenó en Almería, en el primer concierto de la gira, y se convirtió en un hit del verano— y otros temas de El Mal Querer, su segundo disco, como Malamente o Pienso en tu mirá, que la lanzaron al estrellato de la música.

Y sí, este fue el último concierto en la capital dentro de la gira, pero lo cierto es que no fue el último que Rosalía dio en Madrid. El 11 de junio de 2023 la catalana fue cabeza de cartel de la última jornada del festival Primavera Sound Madrid, celebrado en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

Esta actuación, ante más de 60.000 personas, no terminó de cumplir las expectativas de algunos de sus fans y de la crítica: fue corta y la cantante, que confesó estar cansada durante el concierto, tuvo problemas con el sonido y actuó a medio gas.

El primer Wizink Center de Rosalía

El Movistar Arena, o lo que antes era el Wizink Center, y antes el Palacio de los Deportes, es uno de los escenarios en los que Rosalía se mueve con más soltura y donde conquistó al público madrileño por primera vez. El 10 de diciembre de 2019 fue el recinto donde cerró la gira de El Mal Querer.

Ante 15.000 fans, la cantante comenzó a forjar su leyenda esa noche al ritmo de Pienso en tu mirá, A palé, Di mi nombre, Con Altura y, obviamente, Malamente.

Sólo unos meses antes, en julio de 2019, había puesto la miel en los labios de los asistentes inaugurando el Mad Cool 2019, celebrado en Getafe, y donde se confirmó que ya era un fenómeno de masas, como se presentía cuando, el 31 de octubre de 2018, hasta 11.000 personas se agolparon para ver el concierto histórico y gratuito que ofreció en la plaza de Colón para presentar el disco.

Entre los rostros conocidos que fueron a verlo estuvo el director de cine Pedro Almodóvar que regaló uno de los momentos virales de ese año con su “Rosalía, guapa, que soy Pedro” ante la indiferencia de Rosalía Vila Tobela —su nombre completo— que no le oyó porque llevaba unos cascos con cancelación de ruido.

La era LUX llega a Madrid

Antes de desembarcar en Madrid con su espectáculo, Rosalía ha dado ya cinco conciertos de la gira: en las ciudades francesas de Lyon y París —aquí con dos fechas—, en la ciudad suiza de Zurich y el la ciudad italiana de Milán.

Estos conciertos han ido desvelando detalles de ese espectáculo del que hasta su estreno no se sabía nada y todo eran especulaciones: el show, se estructura en cuatro actos más un intermezzo, cada uno con una escenografía, vestuario y coreografía distintos, se acompaña de una orquesta —algo que no hizo en Motomami— y de un grupo de bailarines, y se aleja de la atmósfera flamenca de El mal querer y de urbana de Motomami para recrear un ambiente más místico, sofisticado y teatral, en consonancia con el disco.

Así, además de cantar ópera, se atreve con unas puntas y un tutú para bailar ballet, recrea algunas pinturas, como El aquelarre de Goya para interpretar Berghain, pone a disposición de los asistentes un confesionario antes de cantar La Perla, convierte el escenario en una rave o en un cabaret y alcanza el éxtasis con Magnolias.

De uno a otro concierto sí ha introducido nuevas sorpresas, como la art cam de París, y cambios en su setlist —obviando en todos los conciertos los exitosos temas de su segundo disco, El mal querer—, y ha ido perfeccionando esa exigente puesta en escena que no ha dejado indiferente a nadie. Ahora toca esperar lo que sucede en Madrid.