El problema de salud que ha obligado a Bruce Springsteen a aplazar todos sus conciertos de 2023

El Boss necesita reposo.

El cantante Bruce Springsteen, que se encontraba en plena gira con su E Street Band, ha tenido que posponer las 14 fechas que tenía previstas para tocar en lo que queda de este año a 2024.

Con 74 años recién cumplidos el pasado 23 de septiembre, el cantante de Dancing In the Dark ha comunicado en sus redes sociales el comunicado donde informa de lo sucedido y se dirige directamente a sus fans: "Gracias a todos mis amigos y fans por sus buenos deseos, aliento y apoyo. Estoy recuperándome y no puedo esperar a verlos a todos el año que viene".

El motivo por el que Bruce Springsteen pospone su gira

El artista padece una úlcera péptica que le ha impedido vivir con normalidad las últimas semanas y debe continuar con el tratamiento durante el resto del año por recomendación del médico.

En consecuencia y "por precaución", todas las fechas restantes de la gira de 2023 de Springsteen y The E Street Band, que dio el pistoletazo de salida con una doble fecha en Barcelona los pasados 28 y 30 de abril de 2023, se aplazan.

Qué es una úlcera péptica

La dolencia que padece Springsteen y tal y como él ha anunciado en su comunicado es la de una úlcera péptica. Dicha enfermedad consiste en una llaga abierta que aparece en el estómago y la parte superior del intestino delgado. El síntoma más común es el dolor de estómago y este tipo de llaga puede derivar en úlceras gástricas que se producen en el interior del estómago.

Lo que pasa con tu entrada si no puedes asistir a la nueva fecha

Según la información compartida por el artista, será la próxima semana cuando comuniquen las nuevas fechas de estos 14 shows, que se celebrarán en las ciudades inicialmente anunciadas de Canadá y Estados Unidos.

En el caso de que haya seguidores que no puedan asistir a la fecha reprogramada para 2024, tendrán 30 días para solicitar un reembolso. Todas las entradas para actuaciones pospuestas seguirán siendo válidas para las fechas recién anunciadas.

Esperaremos lo necesario para que El Boss del rock and roll se recupere y vuelva con energía a los escenarios.