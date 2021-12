El motivo por el que Bruce Springsteen ha vendido los derechos de su música por 500 millones de dólares

Bruce Springsteen ha seguido los pasos de otras grandes estrellas de la música como Bob Dylan, Neil Young o Paul Simon y ha vendido los derechos de su música por una millonaria cifra de dinero.

Aunque las partes implicadas todavía no lo han hecho oficial, Billboard y The New York Times han confirmado que el artista estadounidense ha vendido a la discográfica Sony los derechos de sus canciones por 500 millones de dólares, unos 442,5 millones de euros.

Esto supone la mayor transacción económica que se ha hecho en la historia por la música de un artista, que incluye joyas como el álbum Born In The USA, 15 veces disco de platino; o The River, cinco veces platino.

The Boss, que ha vendido más de 65 millones de discos durante toda su carrera sólo en Estados Unidos, firmó por primera vez un contrato con una discográfica en 1972. Lo hizo con Columbia Records, filial de Sony, precisamente a la que ahora le vende su música.

¿Y Sony no debería tener ya los derechos de la música del artista por contrato? No, ya que a lo largo de su carrera, Springsteen adquirió todos los derechos de su música y ahora se los vende a Sony para sacar mayor beneficio.

¿Por qué los artistas están vendiendo los derechos de su música?

Esta práctica está siendo cada vez más habitual entre los artistas. En 2020, la discográfica Warner compró todos los derechos de las canciones de Bob Dylan por más de 300 millones de dólares.

La pandemia mundial de coronavirus ha hecho que la música en directo se haya visto gravemente afectada, un sector del el que la mayoría de artistas reciben la mayor parte de sus beneficios. Y aunque en 2021 ya se han reanudado algunas giras, las restricciones de seguridad no permiten las ganancias que habían prepandemia.

El propio Springsteen vaticinó al principio de la pandemia que la recuperación de la música en directo iba a ser mucho más lenta de lo que se pensaba por aquel entonces. “Mi antena me dice que, en el mejor de los casos, será en 2022. Y consideraría una suerte para la industria de los conciertos si sucede entonces”, reveló en una entrevista para Rolling Stone en agosto de 2020.

Por este motivo, no es de extrañar que estrellas de la música como Bruce Springsteen o Bob Dylan hayan decidido engrosar su patrimonio de forma millonaria vendiendo los derechos de sus canciones para combatir la ausencia de giras y conciertos.