La próxima canción de Ed Sheeran es una colaboración en español

Ed Sheeran cobra un millón de dólares por el juicio de 'Shape of you' // Getty

Ed Sheeran le ha cogido gusto a cantar en español y su próxima canción será con el artista argentino Paulo Londra.

El cantante cordobés de 24 años lo ha anunciado en Instagram, donde ha compartido una publicación con los títulos y fechas de sus próximos cuatro lanzamientos.

Esta lista incluye la canción Una noche de novela con Ed Sheeran. El tema, que lleva el subtítulo "unas barras desde Londres with my friend", saldrá el 11 de agosto.

La canción supone el regreso de la pareja musical, a la que ya escuchamos en 2019 en la canción Nothing On You de Ed Sheeran, en la que también participa Dave. Desde entonces británico y cordobés han estado muy conectados.

"Creo que va a ser uno de los artistas más importantes del mundo. Realmente lo creo”, dijo Ed Sheeran al hablar sobre su compañero, con quien conectó nada más conocerlo: “Cuando lo conocí en el rodaje del video estuvo tan sonriente, tan cálido, tan encantador... es un tipo genial.”.

El regreso de Paulo Londra tras sus problemas legales

Una noche de novela forma parte de la nueva etapa musical de Paulo Londra, quien tuvo que retirarse de la música por problemas legales con su discográfica Big Ligas.

En ese proceso, que terminó en marzo de 2022 con el lanzamiento de la canción Plan A junto a la discográfica Warner Music Latina, Londra contó siempre con el apoyo de Ed Sheeran.

"Estuve hablando con J Balvin de lo terrible de la situación. Es un crimen. El responsable de esto debería cambiarlo", dijo el británico en una entra entrevista con MTV Argentina dejando la puerta abierta a una nueva colaboración, que ahora ya es oficial. "Literalmente haría cualquier cosa por él, en cualquier momento. Él también lo sabe".