Quién es Quevedo: de empezar en la música a grabar con Bizarrap y Ed Sheeran en tiempo récord

No hablamos del poeta y escritor responsable de obras tan importantes como El Buscón o Los Sueños, hablamos del artista canario más pegado de España. Tema que graba, tema que lo peta.

A sus 21 años, Quevedo ha pasado de ser un auténtico desconocido en la industria musical a convertirse en uno de los artistas más buscados. No es el siglo de Oro pero brilla tanto como este elemento.

Sus inicios y su nombre real

Aunque se ha autobautizado como Quevedo para su nombre artístico, su nombre real es Pedro Domínguez Quevedo. Nació el 7 de diciembre de 2001 en Madrid pero con solo un año de vida se traslada a Brasil hasta los cinco.

Es en ese momento cuando su familia se asienta definitivamente en Gran Canaria, isla en la que se ha empapado de una riquísima cultura musical. Desde ritmos latinos hasta hip hop, pasando por sonidos urbanos y caribeños. De hecho, el panorama urbano en español está llenito de isleños y canariones: Don Patricio, Maikel dela Calle, Bejo o Danny Romero, por ejemplo.

Su andadura musical arranca en el año 2020 de la mano de Linton, un joven productor canario con el que ha formado un tándem infalible.

Grabaron más de 20 temas y en pocos meses -ya 2021- llegó el primer éxito viral: Ahora y siempre. El tema ocupó el número 19 en la lista de los 50 más virales a nivel Global de Spotify. El meteorito Quevedo iniciaba su vuelta al mundo.

"Me encantaría colaborar con Myke Towers", decía en su entrevista con Pantomima Full en yu, No te pierdas nada, donde reconocía que la música latina había influido mucho en su manera de trabajar.

Cayó la Noche, el germen del que brotó el éxito

2022 empezaba con el lanzamiento de la canción que le abriría el camino al éxito. El remix de Cayó la Noche junto a La Pantera y Juseph ft Bejo, Cruz Cafuné, Abhir Hathi, EL IMA supuso un hit absoluto. Y eso que dura siete minutos, algo nada habitual en la industria del single y el consumo rápido.

Linton le acompañó en la charla en yu en la que también desveló que para Cayó la Noche no querían hacer "un verso cada uno", por eso les quedó tan larga la canción.

A partir de aquí empezaron a surgir colaboraciones y featurings con los que su nombre empezó a colarse en las listas de éxitos más escuchadas del país. Yatekomo y Chamaquita con Juseph, Turbulencias con Kabasaki y La Pantera y una unión con el artista argetino más top del momento: Duki.

Si quieren frontear, con DUKI y De La Ghetto, lleva más de 50 millones de reproducciones solo en Youtube en tres meses. No hay freno para Quevedo, ha metido primera y está adelantando a los que antes miraba desde abajo.

Aunque le gusta verlo desde lejos, Quevedo no acostumbra a tirarse beef con sus compañeros. "Yo y mi círculo no tenemos ningún problema con nadie, pero las tiraeras como espectador me gustan", decía en yu, No te pierdas nada. "La de Foyone y El Jincho", apuntaba Rober Bodegas.

Su colaboración con Ed Sheeran

De su breve pero meteórica carrera puede que lo más surrealista sea su unión con el archiconocido Ed Sheeran. Poco tiene que ver el ritmo del músico británico con el de Quevedo, pero en pleno 2022 no hay lugar para prejuicios. ¿Una colaboración internacional seis meses después de su primer hit? Por qué no.

En 2Step Quevedo se tira unas barras mientras el pelirrojo hace de las suyas con su melódica voz y sus habituales guitarras.

La sesión con Bizarrap que rompe récords

La sesión 52 de Bizarrap, el productor más demandando actualmente en Argentina, lleva 29 millones de reproducciones en menos de una semana.

En la letra del tema, Quevedo resalta la fama del joven productor. "Que te me pegas como quien graba con Biza", canta. No le falta razón. Nathy Peluso, Paulo Londra o Villano Antillano son algunos de los últimos artistas que han pasado por el estudio del misterioso artífice de hits que esconde su rostro tras unas gigantescas gafas.