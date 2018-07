Ya puedes escuchar 'I'll Be There', una canción inédita de Justin Bieber

Justin Bieber nos ha sorprendido a todos al compartir por sorpresa en su canal oficial de YouTube la canción I'll Be There, tema inédito hasta la fecha.

Poco se sabe de esta nueva canción del canadiense, ya que no aparece en su último álbum Purpose, pero aún así, la letra de la canción está dando mucho de qué hablar...

"I'll be there for you, even though I'm gone. Holding you close babe, close to my heart"

¿Podría estar Justin Bieber refiriéndose a Selena Gomez?