En qué consiste la enfermedad que ha obligado a Justin Bieber a aplazar sus conciertos

Justin Bieber pospone sus conciertos por motivos de salud

Malas noticias para Justin Bieber. El artista se ha visto obligado, por recomendación de sus médicos, a modificar las fechas de su gira mundial Justice, donde presentará sus dos últimos discos: Change y Justice.

El cantante dio a conocer la inesperada noticia este miércoles a través de sus redes sociales.

"He hecho todo lo posible para mejorar, pero mi enfermedad está empeorando”, dijo Bieber en Twitter e Instagram.

A pesar de que en su comunicado el artista no ha revelado el nombre de la enfermedad, todo indica que se trata de la enfermedad de Lyme, que Justin ya anunció que padecía hace dos años, justo antes de la irrupción de la pandemia.

"Mientras que mucha gente no para de decir que el aspecto de Bieber es terrible, que consume metanfetamina, etc., de lo que no se dan cuenta es de que recientemente he sido diagnosticado con la enfermedad de Lyme”, declaró Justin Bieber en su cuenta de Instagram en enero de 2020.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme, también conocida como Borreliosis de Lyme, es una infección provocada por algunas bacterias del género Borrelia. Puede afectar al sistema nerviosa, a la piel, al corazón, a las articulaciones y a los músculos.

Esta enfermedad se transmite de manera natural al ser humano a partir de los animales infectados, especialmente de las garrapatas.

Es endémica en varios estados del este y el suroeste de Estados Unidos, así como en algunos países de Europa.

Recibe este nombre porque fue en la ciudad de Lyme, en Connecticut (Estados Unidos), donde en 1976 se describió por primera tras la aparición de un brote.

En cuanto a los síntomas que produce la enfermedad de Lyme, el más frecuente es la aparición de un eritema migrans. Esto es una eflorescencia en la piel en forma de diana, que nace en el lugar donde se produce la picadura de la garrapata.

Otros síntomas son el dolor de cabeza, la fatiga y la fiebre, así como el dolor muscular y de articulaciones, ganglios linfáticos inflamados y escalofríos.

Enfermedad de Lyme: ¿existe tratamiento?

Afortunadamente, la enfermedad de Lyme se puede tratar a través de antibióticos y, siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias, la recuperación puede ser total. Además, en muy pocos casos esta enfermedad resulta mortal.

No obstante, la rapidez es clave. Si no actuamos pronto, la infección puede evolucionar hasta causar parálisis facial, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza severos con rigidez en el cuello o palpitaciones del corazón, entre otros.

Se estima que en España hay una incidencia de 0,25 casos por cada 100.000 habitantes/año.

La zona de España donde la especie de garrapata Ixodes ricinus es más abundante es la Cornisa Cantábrica.