¿Qué famoso tiene tatuado un pene en el brazo?

El dueño de este singular tatuaje es Dani Martín.

"Sí, sí, me he tatuado una polla", escribió el cantante en Instagram en febrero de 2020 al descubrirse que se había tatuado un pequeño pene en el brazo izquierdo. Lo para promocionar su sencillo Lo que me dé la gana, ocasión que aprovechó también para raparse el pelo.

Los dos cambios (tatuaje y rapado) protagonizan parte de ese videoclip de la canción, que Dani Martín definió en Instagram como “un reviente máximo hiperestelar" de lo que le venía dando en gana.

"Esto es la unión de un montón de cosas conviviendo. Esto es todo lo que escucho, hecho canción, imágenes liberadoras y gamberras. Disfruta de la vida, sube el volumen y grita fuerte: Lo que me dé la gana, ¡¡¡voy a hacer lo que me dé la gana!!!", añadió el intérprete.

La repuesta de Dani Martín a quienes critican su tatuaje de pene

El dibujo de Dani Martín provocó gran revuelo en su momento y el cantante recibió grandes críticas en redes sociales. Él respondió sin dudarlo dos veces.

"Hago y he hecho lo que me apetece, tal vez el sentido del humor salve la vida, tal vez reírse de uno mismo y no ser tan solemne y creerse tan importante nos haga sonreír y disfrutar. Yo no soy perfecto, ni hago lo que los demás quieren", dijo a través de Instagram.

"No he venido a este mundo a agradar, ni a caer bien, hago lo que me sale, este disco me ha salido del corazón, tatuarme un pene me ha salido del corazón", escribió el artista refiriéndose al disco que lleva el mismo título que la canción (Lo Que Me Dé la Gana).