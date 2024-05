Qué fue de Diego Domínguez, el niño cantante que participó en Eurojunior 2003 con 'Chachi Piruli'

Diego Domínguez nos conquistó en 2003 participando en la primera edición de Eurojunior, el concurso que emitió RTVE durante cuatro años para elegir al representante español de Eurovisión Junior.

El joven de Zaragoza tenía en aquel momento solo 12 años y su canción Chachi Piruli arrasó. Su estribillo 'Chachi, chachi piruli será, será. Que me enamore, me va, me va. Cómo me gusta besar sin miedo' se lo aprendieron los niños de todo el país y, a día de hoy, muchos se siguen acordando del tema.

No logró ganar, pero quedó finalista y formó el grupo 3+2 junto a otros concursantes del programa. Sergio Jesús García Gil, Diego Domínguez Llort, Blanca Liquete Marcos, María Jesús López Valderrama y Irune Aguirre Tens se conocieron allí y decidieron unirse. Su talento, carisma, pasión y dedicación enamoraron al país y solo un año más tarde lanzaron su primer disco.

Se llamaba Girando sin parar y este incluía temas hiperconocidos como El baile de la ola y llegaron a vender más de 500.000 copias.

Sus papeles en conocidas series

Diego tuvo apariciones esporádicas en series españolas como Física o Química, El secreto de Puente Viejo, Aída y La Pecera de Eva, aunque en 2012 se trasladó a Buenos Aires para participar en la popular serie argentina Violetta junto a Tini Stoessel.

Regresó a España para sumarse a producciones como Perdóname, Señor o Derecho a soñar y en 2019 se volvió a América Latina, donde logró el papel coprotagonista en la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza, con 204 episodios.

Poco queda del pequeño Diego que estuvo en Eurojunior porque ha tenido un cambio físico muy considerable y ahora, con 32 años, es una persona prácticamente distinta.