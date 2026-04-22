Quevedo desvela la fecha de 'El Baifo' y adelanta la portada y el tracklist

Quevedo lleva tres meses sembrando las semillas de lo que será su tercer álbum de estudio, El Baifo, un proyecto con claras referencias a la cultura canaria y mucho espíritu de fiesta.

NI BORRACHO y SCANDIC fueron las primeras canciones que pudimos escuchar y esta misma semana se presentó en exclusiva uno de sus próximos temas en el evento organizado en la playa de Las Canteras: La Graciosa, en colaboración con Elvis Crespo.

Sin embargo, el cantante está dispuesto a inaugurar ya esta nueva etapa musical y ha decidido estrenar su nuevo álbum este jueves a las 00:00 hora española.

Es por ello que el artista ha querido revelar la portada de El Baifo y la lista de todas las canciones.

'El Baifo' en la portada

Con el estreno inminente de su disco, Quevedo ha querido adelantarnos la portada, la cual ha sido creada por el artista canario Capi Cabrea y ahora hemos podido averiguar que ya la habíamos visto antes, siendo parte del diseño de la carroza que aparece en el videoclip de NI BORRACHO.

La ilustración, creada con colores vivos, representa a un baifo, una cabra pequeña. Esta palabra es muy utilizada en Canarias para referirse a este animal, pero también en expresiones como "se me ha ido el baifo", la cual se usa para expresar que has metido la pata o que se te ha olvidado algo. Al mismo tiempo, "estar como una baifa" se utiliza de la misma forma que "estar como una cabra".

Esta palabra, muy ligada a la tradición ganadera de las Islas Canarias, el canario ha querido hacer un homenaje más a la cultura canaria.

Además, no es la primera vez que Quevedo utiliza este término, sino que en canciones previas como CHUOS se refirió a sí mismo de esta forma. Con ello, el canario podría estar refiriéndose a que es como una cabra joven y ciertamente alocada.

Todas las canciones de 'El Baifo'

1. ESTÁ EN CASA

2. CAPRICHOSO

3. EL BAIFO

4. GÁLDAR ft. Tony Tun Tun

ft. Tony Tun Tun 5. SCANDIC

6. AL GOLPITO ft. Nueva Línea

ft. Nueva Línea 7. 2010YPICO

8. ALGO VA A PASAR ft. La Pantera, Lucho RK y Juseph

ft. La Pantera, Lucho RK y Juseph 9. HOOKAH Y CALOR

10. FLAKITO

11. MI BALCÓN

12. LA GRACIOSA ft. Elvis Crespo

ft. Elvis Crespo 13. NI BORRACHO

14. HIJO DE VOLCÁN ft. Los Gofiones

En cuanto a sus nuevos temas, la gran sorpresa ha llegado de la mano de su colaboración con Nueva Línea, autoras del tema viral Un beso. Además, colaborará también por primera vez con el puertorriqueño Tony Tun Tun y la agrupación canaria Los Gofiones.

Por último, su colaboración con los cantantes canarios La Pantera y Lucho RK es la que está generando más expectación, con quienes tiene exitosos temas por separado como HALO y GUAYA.

Todos los temas que hemos escuchado

Por ahora, Quevedo tan solo nos ha mostrado tres de los temas de El Baifo, de los cuales solo tres están publicados. El primero fue NI BORRACHO, el cual fue un completo homenaje a la cultura canaria y sus carnavales, haciendo menciones a ambas en su letra. Incluso en ella ya vimos una referencia al título del disco: "Se me está yendo el baifo, ¿qué coño hago en una rave?".

En SCANDIC, Quevedo hizo un homenaje a su isla hasta en el propio título del tema, el cual se refiere a una mítica discoteca de Gran Canaria que cerró hace años. Además, su videoclip fue grabado en las playas de La Palma, transportándonos al verano inmediatamente.

El último tema que hemos podido escuchar fue reproducido en primicia en el evento de la playa de Las Canteras en el que anunció el disco. Ahora, podemos saber que su nombre es La Graciosa, una colaboración con Elvis Crespo, el cantante mundialmente conocido por su canción Suavemente.