Qué significa 'El Baifo', el nombre del tercer álbum de Quevedo

Quevedo en la Semana de la Moda en Milán | Gtres

El tercer álbum de estudio de Quevedo llega esta semana. Así lo ha confirmado el artista con un espectáculo de drones con el que ha congregado a miles de fans en Las Palmas de Gran Canaria.

Y tras 10 minutos de show finalmente proyectaron a frase "Quevedo presenta" junto a la imagen de un cabrito. Después de mostrar una silueta del Roque Nublo, del Teide y de una pintadera, el espectáculo de drones mostró en el firmamento que El Baifo verá la luz "esta semana", e incluso esbozó lo que se presume que puede la portada del álbum, con la cabeza de un baifo y las ocho estrellas, que representan a todas las Islas Canarias.

Pero, ¿qué esconde detrás el nombre de El Baifo?

Baifo es un localismo canario, y su significado literal hace referencia a una cría de cabra, un cabritillo joven. De hecho, con este símbolo se presenta el tercer disco de Quevedo.

Baifo un término rural muy antiguo, muy ligado a la tradición ganadera de las Islas Canarias, lo que adelanta que el artista de 24 años abrazará sus raíces más que nunca en su nuevo disco.

Una palabra con más significados

Aunque el significado principal de Baifo es el animal, la palabra tiene otro significado, que se utiliza en el habla informal. Y es que puede usarse de forma cariñosa para un niño o alguien joven, al igual que la palabra 'chiquillo'.

Además, en tono más bromista o algo despectivo puede hacer referencia a alguien inmaduro. Por tanto, parece que El Baifo de Quevedo recoge todos estos significados.