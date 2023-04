Quevedo filtra un avance de su próxima canción y sus fans escuchan la voz de Aitana

La colaboración de Quevedo y Aitana parece una realidad. El artista canario compartió un avance de su próxima canción este viernes 31 de marzo en un directo en Instagram y al final se escucha una voz femenina que sus seguidores han identificado rápidamente como la voz de la cantante de Los Ángeles.

El timbre de voz de la artista es fácilmente reconocible, pero además se dan otros factores que llevan a esta conclusión de que quien canta "cuando llegué" —la frase que se escucha justo al final— es Aitana.

El primero de esos dos factores son las declaraciones que hizo la cantante en una entrevista el pasado noviembre. En el podcast Clase Básica reconoció que le gustaría colaborar con Quevedo. "He hablado con Quevedo algunas veces. Me gustaría cenar o tomar algo con él para conocernos y ver si puede salir o no una colaboración porque me encantaría colaborar con él, siento que todo lo que está haciendo es increíble. Todo lo que está logrando y cómo se le ve de sencillo y de puro, eso a mí me encanta”, confesó en la charla.

Un mes después, en diciembre, llegó la otra pista de la mano de Quevedo

En su entrevista con Ibai Llanos apuntó que tiene una colaboración con una artista que dejará a todos con la boca abierta. Sus fans ataron cabos y señalaron rápidamente a Aitana.

En la entrevista, Quevedo contó que tenía varias colaboraciones en marcha aunque no reveló si formarán parte de un nuevo disco o serán singles independientes.