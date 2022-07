Quevedo lanza 'Sin señal', su nueva colaboración con Ovy On The Drums

Quevedo, rapero canario de 20 años , está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y prueba de ello es cualquiera de sus últimos lanzamientos. En esta ocasión, ha unido fuerzas con Ovy On The Drums , el legendario productor colombiano, para lanzar Sin señal , un tema tropical con mucho ritmo que además es la carta de presentación de su primer disco #AlbumMode

Los amantes de la música urbana están de enhorabuena. Tras el regreso al trap de Duki, se le suman el nuevo disco de Tiago PZK, la colaboración entre Trueno y J Balvin y la frescura de Emilia, Ptazeta y Aitana en Quieres.

No obstante, ahora es el turno de la esperadísima nueva canción de Quevedo: Sin señal. Se trata de un tema tropical y veraniego, con mucho ritmo, que además es la carta de presentación de #AlbumMode, su primer disco.

Está claro que Quevedo es uno de los artistas revelación del 2022 y no hay cantante que se resista a colaborar con él. De hecho, bautizada como Quédate, la BZRP Session 52 no para de cosechar éxitos.

Se ha convertido en la canción más escuchada en el mundo y ha colocado a ambos artistas como el primer español y argentino en alcanzar el Top 1 mundial.

Es tal el éxito que ha cosechado el canario, que muchos de sus fans, entre los que se encuentra el mismísimo Bad Bunny, afirman no poder dejar de escuchar su tema Ya cayó la noche, junto a Juseph y La Pantera.

Ante esta declaración, los seguidores de ambos artistas no pueden sacarse de la cabeza la idea de una posible colaboración entre Quevedo y el rapero puertorriqueño de 28 años, Bad Bunny. ¿Podremos disfrutar próximamente de esta nueva pareja musical?

Aunque todavía no hay ninguna noticia al respecto, lo que está claro es que todo el trabajo y el éxito que está cosechando Quevedo nos lleva al día de hoy, en el que ha estrenado Sin Señal, el primer adelanto de su nuevo álbum que saldrá en apenas unos días.

La canción cuenta con un ritmo muy veraniego y un estribillo muy pegadizo y bailable.

Todos sus seguidores han coincido en preguntarse que, si el adelanto es tan pegadizo, ¿Cómo de bueno va a ser el disco?. Las expectativas están subiendo como la espuma y el hype por escuchar #AlbumMode está por las nubes. Desde luego, no es para menos.

A pesar de que aún tendremos que esperar unos días para escuchar su álbum debut, muchos aseguran ya que el cantante canario no tiene techo y que este está siendo un gran año para la música urbana.

Por el momento, el artista nos ha regalado Sin señal, el entrante a su nuevo trabajo musical. ¡Qué aproveche!

Letra de 'Sin señal', de Quevedo

O-O-Ovy On The Drums

Estaba buscándome en un party sin señal

Estoy perdido en el club buscando donde respirar bien

O que me entienda alguien

Caras conocida', mucha', pero amigos, nadie

Dale, cáele

Yo sigo buscándome

Yeah-yeah-yeah-yeah

Oh, no, no, no, no

Yo sigo buscándome

Perdí la dirección, a casa ya no sé volver

¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder?

Es una noche más donde las horas se van (Oh-oh)

Tenía un papel con tu nombre en las ojeras de San Juan

Dime dónde estás, amor

No hay santero ni doctor que me arranque este dolor

No puedo más

Necesito tu calor, ver la vida de color

Sin ti se apaga mi sol, y a oscuras

¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

Hoy no llego a casa, mami, por favor perdóname

No había señal en el party, por eso no te llamé

¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé

Hoy no llego a casa, mami, por favor perdóname

No había señal en el party, por eso no te llamé

Estaba buscándome en un party sin señal

Estoy perdido en el club buscando donde respirar bien

O que me entienda alguien (Alguien)

Caras conocida', mucha', pero amigos, nadie

Dale, cáele

Yo sigo buscándome

Yeah-yeah-yeah-yeah

Oh, no, no, no, no

Yo sigo buscándome

White P Music, pide

everyday

Love you everyday, yah

Everything

Yeah-yeah, eh

Colombia, Puerto rican, dominicana, cubana

I need caribbean, bomba

Ovy On The Drums