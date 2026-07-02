Quién es Kany García, la cantante puertorriqueña que ha pronunciado el pregón en el Orgullo Latino del MADO 2026 | GETTY

La participación de la cantante Kany García en el pregón del Orgullo Latino en MADO 2026 ha sido uno de los eventos más festejados de la programación del Orgullo de Madrid, reafirmando el compromiso de la artista con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y de la diversidad, siendo un referente de la música latina y de la comunidad.

Al igual que otros artistas latinos, el comienzo de la carrera musical de Kany García se sitúa en un concurso televisivo, concretamente Objetivo Fama en el año 2004. Una participación con la que, a pesar de no hacerse con el triunfo en el formato, sí que le sirvió para ganar experiencia y abrirle las puertas de la industria.

Apenas unos años después, en 2007, la artista publicó Cualquier día, su álbum debut y con el que se situó entre las grandes promesas del pop latino gracias a canciones como Hoy ya me voy, uno de sus mayores éxitos.

Desde entonces, su obra se ha caracterizado por la composición de letras intimistas, un sonido pop propio en el que mezcla influencias del folk y la música latina, como demuestran discos como Boleto de entrada, Contra el viento, Limonada o Mesa para dos.

Una consagración en el estrellato de la música en Latinoamérica que le ha granjeado la amistad y simpatía de su compañeros de profesión, generando colaboraciones muy destacadas como las que tiene con Alejandro Sanz, Camilo, Carlos Vives o Carín León.

No es de extrañar por tanto que su presencia se haya convertido en habitual en premios y ceremonias como los Latin Grammy, donde se ha alzado con galardones en diversas categorías como compositora e intérprete, o los éxitos de los que ha disfrutado durante sus giras en Puerto Rico, México, Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica.