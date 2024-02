¿Quién es Yoly Saa? Su pasado en el fútbol, la cover de 'Lucha de gigantes' que cambió su carrera y su canción en el Benidorm Fest

PRESENTA 'NO SE ME OLVIDA'

No es una canción pop, tampoco es una balada. Tiene “una alta carga emocional”, suena a música celta y, por momentos, tiene una sonoridad épica lograda por el ritmo de los taikos —tambores japoneses—… Es difícil definir el estilo del tema con el que la gallega Yoly Saa aterriza en el escenario del Palau d'Esports L'Illa de Benidorm para hacerse con el micrófono de bronce que la lleva directa a Eurovisión 2024.

“Tiene elementos un poco inesperados para lo que suelen ser mis producciones… Pero sí que creo que es una canción que tiene posibilidades”, aseguraba la intérprete de No se me olvida.

Saa firma la letra y la música y ha contado en la producción con Ale Acosta, miembro de Fuel Fandango, y Khottom Palm, que también ha trabajado en la armonía y la composición de la canción creada a propósito para este concurso.

“Con mi equipo se planteó la idea de presentarnos y yo dije ‘bueno, de cabeza’. Me veía en un momento profesional más maduro para poder afrontar algo tan serio como esto. Haberme presentado antes hubiese sido un error porque pienso que no estaba capacitada para ponerme en un escenario tan grande”, cuenta sobre el proceso de la candidatura al Benidorm Fest 2024, del que dice que es como si le hubiera tocado la lotería.

En una etapa profesional más madura y habiendo aprendido a tolerar su carácter introvertido, la artista pontevedresa de 31 años está disfrutando del trabajo que supone la puesta en escena de esta canción de la que, aunque no ha desvelado nada, dice que “puede que lo que tengamos visualmente no sea tan cómodo, como a priori, lo es para los oídos". "Puede que no sea tan tranquilo ni tan pausado como parece la canción", señaló al presentarla.

A golpes de fe en la música

La irrupción de Yoly Saa como candidata oficial al Benidorm Fest marca una nueva etapa en su trayectoria. La cantante llevaba más de un año retirada de la música por una ruptura sentimental: tuvo que interrumpir su gira y dejó de componer porque sufrió un bloqueo, así que decidió hacer un parón para recomponerse. “Estuve metida en una depresión fuerte que no me permitía ser una persona funcional”, ha contado en El HuffPost recientemente.

“Ojalá os guste. Le hemos puesto mucho cariño. Gracias por esperarme siempre y respetarme los tiempos en esta vorágine que es la vida moderna”, escribía en sus redes sociales el día que se estrenó la canción.

En ese delicado momento de salud mental, Yoly Saa abandonó Madrid, a donde llegó en 2018 tras dejar sus estudios de Educación Infantil y el equipo de fútbol sala donde jugaba para buscar su oportunidad como cantante. En la capital llegó a cantar en el metro, algo que le sirvió para vencer su timidez y saber desenvolverse en un escenario.

Yoly Saa despegó su carrera musical gracias a otros conocidos músicos, como Andrés Suárez y Álex Ubago —con quien canta el tema Destinados en el disco 20 años del músico alavés—, quienes llegaron a ella por una cover de Lucha De Gigantes, la mítica canción de Antonio Vega. Fue en 2013 cuando subió a su canal de YouTube esa versión grabada en un bar de Pontevedra.

Durante los primeros meses en Madrid, Yoly Saa compaginó su faceta de cantante con la de compositora y es autora, entre otras, del tema Deshielo, del disco Mil batallas de Malú.

Hasta ahora, la pontevedresa ha lanzado un EP, Magma, en el año 2020, y un disco, A golpes de fe, en 2022. Ese mismo año se presentó al gran público participando en el programa de RTVE Dúos Increíbles, en el que fue pareja artística de Sole Giménez y con la que llegó a la final. Antes ya había hecho una aparición en la pantalla; concretamente en la película Fuimos canciones, una adaptación del libro de Elisabet Benavent en la que se interpretaba a sí misma.

Confiesa que llegar a Eurovisión sería “un sueño y una exposición brutal no solo a nivel España, sino también a nivel internacional”, pero a la vez “una responsabilidad muy grande y mucha presión”. De momento, Saa vive volcada en su candidatura mientras trabaja en su nuevo disco que se viene “intenso y sincero”.