Roger Padrós, de cerca: finalista de 'La Voz', candidato de última hora del Benidorm Fest y por qué actúa descalzo

Igual que lo hicieron Tanxugueiras con Terra en 2022 y el grupo Siderland con Que esclati tot en la segunda en 2023, Roger Padrós se ha convertido en candidato del Benidorm Fest 2024 con una canción interprertada en una lengua cooficial de nuestro país, El temps.

“Esta es en catalán y he hecho temas en castellano, pero esta sentía que tenía que ser así. En ningún momento creo que sea una cosa que separe ni que me dé ventaja”, explicaba el músico de 26 años sobre la decisión de usar el catalán en su propuesta. Además, añadía que ese es, precisamente, el reto de un cantante: “Está guay que mi trabajo sea conseguir desde el escenario emocionar sabiendo que hay gente que no va a entender lo que estoy cantando”.

La composición que va a defender es “emocional y visceral”, relataba en el programa Mañaneros de Jaime Cantizano: “Es una canción de autor, nacida a piano y voz, y a la que hemos intentado vestir más, con una producción más moderna. No es una canción romántica al uso sino de un amor maduro, que se cuida”.

Ese carácter intimista y emocional será trasladado a la puesta en escena, de la que se encarga su directora artística Irene Garrido. Y aunque no ha revelado mucho más, sí que ha confirmado que irá descalzo —“en escenarios importantes me gusta sentir el suelo frío"— y que el elemento más importante será un piano. En el aire está la presencia de un intérprete en lenguaje de signos, figura que no suele faltar en sus conciertos.

Els temps es uno de los temas que el músico ha compuesto para que forme parte de su segundo disco, con el que quiere afianzar su lugar en la escena catalana donde ya es uno de los jóvenes talentos en alza. Cuando se convenció de las posibilidades de la canción en el certamen mediterráneo, formalizó, casi en el último momento, la inscripción online y ahora intenta disfrutar de la experiencia al máximo.

Entre 'La Voz' y la casa Batlló

Roger Padrós comenzó a tocar el piano siendo un niño y desde entonces no se ha separado de él. Este instrumento ha sido parte fundamental de cada una de sus canciones y en cada uno de los conciertos que ha dado en 2023, y han sido más de treinta. Además, durante el pasado verano fue músico residente en la casa Batlló (Barcelona) donde, además de presentar su repertorio, versionó temas de sus artistas preferidos.

En ese prolífico 2023, también formó parte del disco Disque La Marató, una iniciativa solidaria de TV3 y Catalunya Ràdio para recaudar fondos para financiar diferentes proyectos de investigación. Padrós se sumó a las colaboraciones de Belén Aguilera, Chanel, Vanessa Martín, Dani Fernández, Vicco o Andrés Suárez, entre otros.

Entre tanto compromiso sobre el escenario, Padrós también ha tenido tiempo de componer y perfilar los que serán los próximos temas de su nuevo disco que saldrá en el primer semestre del año. El Mon y El Buit han sido sus últimos lanzamientos en plataformas.

Su primer disco del cantante catalán, La Vida és Millor, salió en octubre de 2022 y su single Digue’m se convirtió en la canción en catalán más pinchada en las radios en 2023. Por aquel entonces aún disfrutaba de la visibilidad que le dio su participación en la séptima edición del programa La Voz, donde fue finalista con el equipo de Pablo López, con el que aún mantiene una buena relación.

"El Benidorm Fest es una plataforma ideal para darse a conocer, pero una vez estás seleccionado dices: ‘Ya que estamos aquí, me encantaría ir a Eurovisión", confirmaba en una entrevista a poco más de un mes de la gran cita.

Sobre su presencia en el escenario de Malmö (Suecia), donde se celebra el festival europeo, lo tiene muy claro: “Creo que es una oportunidad brutal de exponer tu música en directo a nivel internacional, que creo que es la única oportunidad en el mundo que te da esa posibilidad”