Rauw Alejandro viaja a sus raíces para presentar 'Cosa Nuestra', su nuevo disco

Hay ciertos detalles que marcan la diferencia en los lanzamientos de un artista. En el caso de Rauw Alejandro, esta premisa se hace más evidente con su nuevo disco Cosa Nuestra, con el que presenta nuevos sonidos, una estética renovada e incluso un nuevo personaje.

Haciéndole un guiño a su Puerto Rico natal, el artista de Desesperados marca cambio notable en su imagen, inspirado en los años 70, algo que se refleja también en la portada del disco, así como en el resto de elementos visuales.

Raúl, el nuevo personaje de Rauw Alejandro para presentar su nuevo sonido

Con este lanzamiento marca la diferencia en lo que respecta en la presentación de sí mismo utilizando el nombre de Raúl, que "le da vibra más de telenovela". "Ahora adquiero este otro perfil de Raúl, de un chico más adulto viviendo en la ciudad de Nueva York y recreando esas épocas en que los boricuas inmigraron a la ciudad" explica.

Nuevos sonidos y colaboraciones de lujo en Cosa Nuestra

De hecho, Cosa Nuestra, el primer homónimo tema con el que abre el álbum, tiene ese toque de salsa con el que alguna forma recrea un viaje por su ADN en lo musical. "La salsa obviamente no es mi esencia, pero es algo que está en mi sangre, que está en nuestra cultura, y es algo que me gusta mucho. Yo vengo del género urbano, pero me fusiono a otros subgéneros y a otros géneros", detallaba el artista en Billboard.

Conforme vamos avanzando en el disco, vemos que esos temas urbanos que tanto le caracterizan tampoco podían faltar en este nuevo lanzamiento, con temas comoDéjame Entrar o Qué Pasaría junto a Bad Bunny.

En esa fusión de géneros, Tú Con Él se presenta como otro tema de salsa que se compone como una de las guindas de este disco. Algo que también se aprecia en Committed junto a Pharrell Willams que se constituye como un tema lento con toques electrónicos.

En el ecuador del disco, el urbano se mantiene Espresso Martini, tema que comparte con Marconi Impara y Yan Block. Le siguen temas como Baja Pa'Acá o Revolú que se presentan como sonidos dispuestos a conquistar las discotecas.

Aunque viajando por este listado de temas, sin duda, Se Fue se presenta como uno de los temas más icónicos de este disco. Tema original de Laura Pausini, la italiana y el puertorriqueño se unen en la nueva versión de un tema que en su día cantó en los Latin Grammy de Sevilla el año pasado. Un tema que suena apoteósico y desgarrador.

No obstante, no es la única colaboración del disco. El artista de Todo de Tí se une a Romeo Santos en Khé?, con el sonido latino que tanto le caracteriza, así como 2:12 AM junto a LATIN MAFIA con ligeros toques rockeros en este tema. Para que no pierdas detalle de este nuevo lanzamiento, te dejamos su tracklist.

Tracklist de Cosas Nuestra